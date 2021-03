Mirni američki štreber u pohodu ubio šest Azijki, policiji otkrio zašto je to napravio

Nakon što je u utorak navečer osmero ljudi ubijeno u tri masovne pucnjave u Atlanti, američka se javnost dodatno zabrinula. Naime, u tim zločinima u saveznoj državi Georgii žrtve su većinom Amerikanke azijskog podrijetla, a za sve tri masovne pucnjave osumnjičen je Robert Aaron Long (21). Kasnije je u policijskoj akciji uhićen. Policajcima je priznao da zločin nije imao rasni motiv, već je samog sebe opisao kao seksualnog ovisnika, a ranije je posjećivao masažne salone u kojima je izvršio pokolje. Mislio je da su to lokacije na kojima se neće moći oduprijeti svom seksualnom porivu. No, kako se žrtve Amerikanke azijskog podrijetla, i to upravo u periodu učestalih napada na Azijce, tenzije u društvu ponovno su se povećale.

Deset puta više incidenata

Tri su se napada dogodila brzo jedan za drugim, iako su poprišta napada međusobno udaljena 50 kilometara. Najprije je u 17 sati po tamošnjem vremenu (23 sata po srednjoeuropskom), izbila pucnjava u lokalu za azijsku masažu blizu jednoga grada pokraj Atlante. Kada su policajci došli na lice mjesta, pronašli su petero upucanih ljudi, a na kraju ih je četvero umrlo. Sat vremena kasnije, policija je u Atlanti dobila dojavu o provali u lokal “Zlatna spa masaža” gdje je troje ljudi pronađeno mrtvo. Zatim je izbila nova pucnjava preko puta u lokalu “Aromaterapija spa” gdje je jedna osoba pronađena mrtva. Susjedi su kasnije New York Timesu ulicu u Atlanti gdje su bila posljednja dva salona opisali kao “crvenu četvrt”.

Nakon pokolja napadač je u 4.30 po SE vremenu pokrenuta potjera na cesti za muškarcem u bijegu, a policajci su međusobnom suradnjom uspjeli zaustaviti osumnjičenoga u terencu, i to više od 200 kilometara južno od Atlante. Zaustavili su ga tako što je policajac za volanom izveo filmski manevar zbog kojeg je osumnjičeni izgubio kontrolu nad terencem, a zatim je i uhićen.

Osumnjičeni je identificiran kao Robert Aaron Long iz grada Woodstocka (nema veze s koncertom koji je 1969. održan u državi New York). Američki mediji izvijestili su da je Long na internetu svojedobno pisao o sebi: “Pizza, oružje, bubnjevi, glazba, obitelj i Bog. To je više-manje sažetak mog života. Prilično dobrog života”. Ljudi koji su išli u školu s njim rekli su za “Daily Beast” da se radilo o štreberu koji se doimao nevino. Religija mu je bila važna, a volio je i lov, pišu mediji.

Foto: Reuters/PIXSELL

Od osmero ljudi koje je Long ubio njih šest bile su Azijke. Ukupno su sve žrtve osim jedne bile žene. Kako su već nekoliko tjedana američki mediji prepuni tekstova o sve češćim napadima na Azijce, velik dio javnosti mislio je da ga je na zločine potaknuo rasizam. Odmah nakon ovih masovnih pucnjava u Georgii, policijske uprave u Seattleu i New Yorku rekle su da će povećati broj patrola u četvrtima u kojima žive građani podrijetlom iz Azije.

No, Long je rekao policiji da zločini nisu rasno motivirani. Preuzeo je odgovornost za njih te je rekao da je bio više puta u spomenutim masažnim salonima. Vidio ih je kao iskušenje kojem bi mogao podleći te ga je zato htio eliminirati.

Policija je rekla da osumnjičeni možda ima ovisnost o seksu te da je prerano zaključiti radi li se o zločinu iz mržnje. Policija je dodala da su i roditelji mladića surađivali s vlastima. Vrlo malo informacija objavljeno je zasad o žrtvama, tek to da su većina ubijenih bile žene azijskog podrijetla.

Kao što je već rečeno, posljednjih tjedana traju vrlo opširne rasprave u SAD-u o sve učestalijim zločinima protiv Azijaca.

Kao razlog za sve veći antiazijski rasizam u SAD-u ističe se pandemija koronavirusa zbog koje su Azijci češće mete fizičkih i verbalnih napada. Prema jednoj studiji, broj zločina iz mržnje u kojima su Azijci žrtve u 16 najvećih američkih gradova porastao je 2020. čak 150% u odnosu na 2019. Primjerice, 2019. Azijci su bili žrtve u tri zločina iz mržnje u New Yorku, a 2020. gotovo deset puta više, u 28 zločina.

Nova organizacija koja prati antiazijske incidente (i teže i blaže) Stop AAPI Hate prijavila je čak 2800 takvih slučajeva od ožujka do kraja 2020. godine. Većina su verbalni napadi, više od 70%, ali svaki deseti je fizički. Među žrtvama je najviše osoba kineskog podrijetla, oko 41%, a 15% je Korejaca.

Trump zapalio vatru?

Neki analitičari smatraju da je antikineska retorika koju je tijekom pandemije pronosio bivši američki predsjednik Donald Trump pridonijela antiazijskom raspoloženju. Neko vrijeme američkim eterima bjesnila je debata treba li Trump koristiti pojam “kineski virus” kada govori o COVID-19, što je on redovito činio. Njegovi su saveznici isticali da je to ispravno zbog pogrešaka Kine na početku pandemije.