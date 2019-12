Ministrov njemački: U 90 sekundi preko 30 puta rekao 'also'

Koji su prioriteti predsjedanja Hrvatske Vijećem EU, pitali su jutros u Bruxellesu austrijski novinari našeg ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, a ono što je uslijedilo bilo je - also - neopisivo…

U 90-ak sekundi ministar je, na tečnom njemačkom, s mjestimično ubačenim riječima i na engleskom, barem 30 puta izgovorio njemačku riječ “also” (dakle). Na početku izjave “also” je bila doslovno svaka druga riječ.

- Also die Europa also die also sich entwickelt also Konvergenz also Wirtschaft… (u slobodnom prijevodu: dakle Europa dakle se dakle razvija dakle konvergencija dakle ekonomija) - nabrajao je ministar.