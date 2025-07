Ministar Glavina: Turisti bukiraju u zadnji čas, sad je vrijeme za promociju

Kolebljive turističke brojke tijekom predsezone i minusi koji su se iz mjeseca u mjesec smjenjivali s plusovima lipanj je doveo u pozitivu. Šestomjesečno razdoblje završava s ukupno 7,5 milijuna gostiju i 29,3 milijuna noćenja, što je četiri posto više nego lani za prvih šest mjeseci. Financijski, prema podacima o fiskaliziranim računima koje je jučer iznio ministar turizma Tonči Glavina, vrijednost računa izdanih u turizmu i ugostiteljstvu porasla je 13 posto, na 2,99 milijardi eura. Ukupno je, inače, fiskalizirano 199,4 milijuna računa, što je četiri posto više nego lani do kraja lipnja. Pritom, sve su jadranske županije u plusu, i to od dva posto u Istri do sedam posto u Šibensko-kninskoj županiji, a zahvaljujući lipnju s blagdanima Duhova i Tijelova, oporavio se i posjet iz Njemačke, koji zasad premašuje prošlogodišnji za dva posto. U plusu je većina najvažnijih emitivnih tržišta, s izuzetkom Češke, Poljske i Mađarske, odakle je stiglo manje gostiju nego lani. Ali, kako tumači ministar, takve su oscilacije uobičajene. Istovremeno, domaći gosti su se iskazali, od početka godine bilo ih je devet posto više nego lani, a od 2021. naovamo u predsezoni su brojniji čak 30 posto.

– Nikad nismo imali više domaćih turista – zadovoljan je ministar Glavina. – Rezultati za prvih šest mjeseci jasno pokazuju da je hrvatski turizam konkurentan. Svi podaci, od fizičkih do financijskih te cestovnog, zračnog i pomorskog prometa, su u plusu pa tako u odnosu na prošlu godinu u ovom razdoblju imamo povećanje od više od 260.000 dolazaka i više od milijun noćenja. Zračni promet na ukupnoj je razini 11 posto bolji, a kada govorimo o prihodima od stranih turista, za prvo tromjesečje uprihodili smo 54 milijuna eura više. Ovo je prvo prolazno vrijeme za ovu turističku godinu i snažan vjetar u leđa za sezonu i posezonu – kaže Glavina.

Sam lipanj je s 3,3 milijuna turista i 16,2 milijuna noćenja nadmašio lanjski za devet i 12 posto. No prvih šest mjeseci godine čini samo trećinu turističkog prometa i ključno će biti što slijedi u srpnju i kolovozu. Zasad je jasno da će ta dva mjeseca snažno obilježiti "last minute". Gosti odluku o putovanju donose doslovce u zadnji trenutak i zato je, otkrio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, sad fokus na promociji. Turistički čelnici u srpanjsko-kolovoškoj špici, sa zamalo deset milijuna turista u ta dva mjeseca, i ne ciljaju više gostiju nego lani i preklani.

– U zemljama Europske unije očekuje se ponavljanje lanjskih rezultata ili blagi rast do najviše pet posto, vjerujem da će i Hrvatska biti u tom prosjeku – predviđa ministar, koji je prije i sam apelirao na domaćine da ne pretjeruju s cijenama, a jučer je takva novinarska pitanja otklonio. – O cijenama smo puno govorili zimus i proljetos, mislim da smo na tu temu dovoljno razgovarali. Ponovit ću, s obzirom na to da gosti donose odluke o putovanju nekoliko dana prije polaska, sad nam je fokus na promociji – kazao je Glavina, koji, očito, nije želio riskirati da se, u trenutku kad Europljani biraju u koju će zemlju na more, iz Hrvatsku odašilju poruke s mogućom negativnom konotacijom.

Šef HTZ-a kazao je da se u glavni dio turističke godine ulazi s optimizmom, ali i apelirao na "važnost održavanja ravnoteže između rasta i očuvanja kvalitete doživljaja za svakog posjetitelja". Na kocki je oko 15 milijardi eura, koje su tijekom prošle godine strani turisti potrošili u Hrvatskoj i koliko bi, u najmanju ruku, njihova potrošnja trebala iznositi i u ovoj godini.