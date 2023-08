Ministar EU fondova dobio kaznu: Vozio 35 km/h iznad ograničenja u Zadru, nije mu prvi put

Ministar regionalnoga razvoja i fondova EU Šime Erlić dobio je kaznu zbog prebrze vožnje u kojoj je uhvaćen u siječnju prošle godine, kada još nije bio ministar. Erliću, koji je u to vrijeme bio na visokoj poziciji u istom Ministarstvu, također nije bilo prvi put, doznaje N1.

Policija je Erlića 13. siječnja prošle godine iza 21 sati snimila kako u Zadru vozi 95 kilometara na sat, dok je ograničenje bilo 50. Protiv njega je donijet prekršajni nalog, a on je na presudu tada podnio i prigovor te se slučaj prebacio na Općinski sud u Zadru.

Erlić je tako na sudu priznao da je vozio prebrzo, a on mu je naposljetku dosudio 201 eura kazne što je 190 eura niže od minimalne. Sudac je to pravdao time što je Erlić sve priznao, iako mu to nije bio prvi put.

