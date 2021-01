Milošević: Nedostaje oko 1000 kontejnera, do kraja mjeseca trebali bi ih imati dovoljno

Novoosnovani Stožer za obnovu od potresa danas je drugi dan zasjedao u Petrinji nakon koje je potpredsjednik Boris Milošević ustvrdio kako nedostaje oko 1000 kontejnera.

"Imamo grubu procjenu potrebnih kontejnera. Za sada nedostaje još oko 1000 kontejnera koji bi zadovoljili sadašnje stanje. Radimo svim silama da osiguramo kontejnere i krov nad glavom. U ovom trenutku imamo montirano 220 kontejnera i 106 mobilnih kućica. Do kraja tjedna trebali bi dobiti oko 100 kontejnera. To je samo onaj smještaj koji osigurava Stožer. U pregovorima smo da dobivamo do idućeg tjedna još 300 kućica, a u dogovoru s domaćim proizvođačima i 200 kontejnera. Do kraja mjeseca trebali bi, nadam se, i premašiti našu potrebu u broju alternativnih smještaja", rekao je za RTL Danas.

Naveo je kako je do sada prijavljeno skoro 22.000 oštećenih objekata.

"U gradu Zagrebu smo, za usporedbu, imali 26.000. Nažalost ovo u Banovini nije konačna brojka. Naši statičari rade danonoćno kako bi utvrdili štetu", tvrdi te otkriva jesu li svi ljudi dobili pomoć.

VIDEO Izjave nakon sastanka Stožera za sanaciju posljedica potresa

"Prema svim našim informacijama možemo reći da su svi obiđeni i da je svima pružena pomoć. Umirilo me da Crveni križ dnevno obiđe preko 50 posto svih naselja, što znači da u dva dana prođu sva pogođena naselja", rekao je Milošević.

Sutra je pravoslavni Badnjak, a na potresom pogođenom području živi puno pravoslavaca. Milošević tvrdi kako se blagdani neće provesti u uobičajenom blagdanskom ozračju.

"Ozračje nažalost nije blagdansko, ali ono što je dobro je jedan veliki osjećaj solidarnosti među ljudima te pomoći i empatije. Ne radi se razlika u nacionalnosti i građani iz cijele Hrvatske pružaju pomoć i to je najvažnije u ovom vrijeme", rekao je Milošević.