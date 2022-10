Milanović: Vlada je takva da uskoro neće biti nikoga na slobodi, trebamo imati zamjene kao u hokeju

Hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovao je u Gospiću na obilježavanju 30. obljetnice ustrojavanja 9. gardijske brigade "Vukovi“ i ustrojavanja Motorizirane bojne "Vukovi“. Obratio se medijima i osvrnuo na aktualne teme.

- Netko je odlučio da će raditi red u vojarni. To je ozbiljna stvar. To nisu udruge. To nije Banožić. Ovdje se postupa po zapovijedi. Izvan vojarne, ja sam gost - istaknuo je Milanović. Ernesta Petrya, župana Ličko-senjske županije, nazvao je "slatkim žapcem".

- Ministar je politička da ne kažem šta, i svi oko njega. Određene udruge su pod njihovim financijskim jarmom. Župan ove županije je jedan slatki žabac koji je bio moj kandidat. Taj čovjek je sada HDZ. Mora biti najprljaviji, najviše lagati - kazao je pa dodao: "Prozivao je HDZ da su banda".

- Ovo je vojarna, postupat će se po zapovijedima. Neka gospoda objave korespondenciju, čime je prijetio gospodin žabac - dodaje.

- Predsjednika se mora podržavati, a to radi Vlada. Vlada je takva da uskoro neće biti nikoga na slobodi. Treba razmišljati da imamo zamjene kao u hokeju. Netko se skljoka, polomi ključnu kost, odmah trojica ulete unutra - ističe.

- Bolje da se bave time koliko im ljudi završava u ćorki - rekao je govoreći o Vladi pa nastavio: "Banožić je sljedeći. Neka se ne vara, neću prestati. Ovo nema veze s terorom koji provodi nad vojnicima. Danas je trebala bit svečana promocija mladih časnika na Vojnom učilištu koji sljedeći dan stupaju na dužnost. To je trebalo biti potpisano prije više dana, to je otkazano. Taj ponavljač i njegova klika držali su na stolu prijedlog na koji je trebao napisati 'suglasan'. To se stalno događa. Sva kadrovska pitanja dolaze zadnji dan, zadnju minutu".

Ističe kako nije točna izjava Milorada Dodika da je negirao genocid u Srebrenici.

- To nisam nikad rekao. I potpuno je nebitno što sam rekao za nekim stolom. Sud je presudio da je to genocid. S time treba biti delikatan, to je odluka jednog suda, ništa više od toga. Postoje puno veći zločini u povijesti po trajanju, magnitudi... Treba biti oprezan s vrstama etiketiranja. Kao što se nama dio Srba lijepi etiketu za Jasenovac. To što je jedna grupa sudaca ocijenila događaj iz srpnja 1995. kao genocid, ja to primam na znanje. Kakve veze Dodik, a posebno ja, imamo sa Srebrenicom? Nikakve - kaže.

- Dodik sa Srebrenicom nema veze, a sada su ga pokušali pokrasti na ovim izborima i to grozno. Dodik je srpski patriot, nećemo se nikad slagati o svemu, ali oni su samostalni i neovisni. Jelena Trivić? Nema koga tko njoj nije davao novac, to je deset puta gore od Dodika. Ljudi progledajmo, nije svaki Srbin neprijatelj. Naprotiv. Pa taj je pet puta pošteniji od ovih u Hrvatskoj, SDSS-ovaca koji su opet uhvaćeni s prstima u pekmezu kako dijele poticajna sredstva svojima i na kraju će nadrapati nesretni Milošević za kojeg mogu reći da je pošten dečko, ali ispao je blesav. Ovi oko njega su barabe - navodi Milanović.

