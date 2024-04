Milanović sam otkrio na koga je Butković mislio: On mene pita jesam li razgovarao s Viktorom Orbanom?

Ustavni sud zabranio je Zoranu Milanoviću da bude mandatar čak i ako podnese ostavku. Nakon što je to objavljeno, uslijedile su brojne reakcije, a izvanrednu konferenciju imao je i predsjednik Republike. Milanović je, naime, istaknuo kako Ustavni sud ne može ništa napraviti te kako je riječ o pripremi za državni udar, a ne državnom udaru.

Uz to, Milanović se na konferenciji za medije dotaknuo i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića. "A ovo društvo poznajete. Tako se donose odluke Ustavnoga suda. To tako ne može dalje", kazao je pokazujući na fotografiju na kojoj su Oleg Butković, Branko Bačić i predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

"Poznate ove odlikaše. Tako se donose odluke, to je to. Ovo je sve umrežena ekipa, ovo ide iz jednog centra, iz centrale. To je to, to je hrvatska stvarnost", dodao je Milanović.

Fotografija koju je objavio Zoran Milanović Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

S obzirom na to da je Milanović prije konferencije za medije istu fotografiju objavio na Facebooku, ubrzo se oglasio i ministar Butković koji mu je postavio dva pitanja. "Zorane, vidim da objavljuješ moje fotografije koje su javno dostupne. Za razliku od toga, nikada nećemo vidjeti tvoje fotografije s tajnih sastanaka na Braču, na kojima si bio sa svojim sankcioniranim rođakom. Ali to je sad čak manje važno. Imam za tebe dva nova pitanja, na koja očekujem da ćeš odgovoriti pred novinarima u 17:00:

1. JESI LI, ZORANE MILANOVIĆU, JUČER KONTAKTIRAO PREDSJEDNIKA VLADE NAMA SUSJEDNE DRŽAVE KAKO BI TE SPOJIO S IZABRANIM PREDSTAVNIKOM NACIONALNE MANJINE IZ TE DRŽAVE S CILJEM DA TE PODRŽI ZA MANDATARA? 2. JE LI PROTUUSTAVNO DA SE OD PREDSJEDNIKA STRANE VLADE TRAŽI DA UTJEČE NA SASTAVLJANJE HRVATSKE VLADE? P.S. Pazi što ćeš odgovoriti jer je ovo preozbiljno da bi se izmotavao i lagao", napisao je Butković.

Milanović je potom na konferenciji rekao: "Ja Butkoviću na pitanja ne odgovaram. On nije nitko da mi postavlja pitanja. On ljude kleveće, to će ga koštati, izmišlja da su pod sankcijama, to su ozbiljne stvari posebno ako ti se to dogodi u Americi".

"On se ponaša kao luda. On je presretnut mjerama praćenja, upao je u mjere. On će odgovarati pred zakonom. To neću provoditi ja niti ću birati državnog odvjetnika. Neka razmišlja o svojim problemima, oni su duboki. Ali vidim da je zbrisao s proglašenja loših rezultata za HDZ, on i Anušić su zbrisali. Pitanje za Butkovića: Di si zbrisao?", dodao je Milanović.

"On mene pita jesam li razgovarao s Viktorom Orbanom? Tko je on da postavlja takva pitanja? Orban je predsjednik mađarske Vlade, povremeno se i razmjenjujemo poruke. Jesam li ja s nekim razgovarao? Ja takve stvari ne radim, nemam potrebu odgovoriti. Kada dopustite da vam takvi organizmi uđu u privatni prostor, dobijete svrab", kazao je Milanović i tako sam otkrio na kojeg je predsjednika Vlade susjedne države Butković mislio.

Brzo se ponovno javio Oleg Butković koji je zaključio kako se Milanović sam razotkrio jer on prije nije napisao na kojeg je predsjednika Vlade mislio.

- Zorane, znaš onu narodnu: "Sam pao, sam se ubio!" Ja sam ti postavio dva pitanja u kojima nisam rekao kojeg stranog državnika si jučer kontaktirao radi podrške manjinskog zastupnika, a ti si sam rekao da je riječ o Viktoru Orbanu. Izborni poraz ti je očito poremetio koncentraciju. P.S. Hvala ti što si, doduše nesvjesno, priznao i potvrdio čime se baviš - napisao je Butković.