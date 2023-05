Milanović u Splitu: Cilj je bio ostvariti Hrvatsku, EU i NATO su manje više dodaci jelima

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita. Čestitajući Splićankama i Splićanima Dan Grada, u prigodnom obraćanju Predsjednik im je zaželio da Grad urede, razvijaju i dignu na jednu zavidnu razinu, a gradonačelniku Splita da iskoristi svaki euro koji se nudi u Europi. - To je i naš novac. Nadam se da uskoro nećemo biti zemlja korisnica fondova jer ostanemo li to za života i aktivnog perioda rada naše djece to znači da smo i dalje ispodprosječna europska zemlja, poručio je predsjednik Milanović dodavši kako je za korištenje europskih fondova potrebno puno rada.

- Tu ja vidim Hrvatsku. Hrvatsku koja je u ratu i borbi ostvarena i koja je cilj samo po sebi - ostvarenje Hrvatske je bio cilj sam po sebi. Naravno, u tom cilju možete napraviti i neke greške i nisu sva sredstva dopuštena niti su korištena u našem slučaju. Europska unija i NATO su manje-više dodaci jelima, slikovno je pojasnio predsjednik Milanović.

- Europska unija nije demokratska institucija, demokratska odgovornost u njoj praktički ne postoji, ona je marginalna. U Hrvatskoj postoji i mora postojati. Danas je jedna vlast sutra će biti ta ista ili neka druga, ali sigurno će se u jednom trenutku promijeniti - govorim o vašem gradu, a ne o državi. I ja želim, koliko god je to moguće, da u stranu gurnete političke i ideološke razlike. I želim vjerovati da su one s vremenom sve manje, ali da nikada neće prestati. Jer kada prestanu ideološke razlike i kada ćemo biti svi isti, onda će jedna osoba misliti za sve nas. Različitost je dobra, istaknuo je predsjednik Milanović.

Foto: Ured predsjednika

- Treba nam svijet otvoren za poglede, a ovdje imate najljepši pogled na svijetu, imate žilave i sportski nastrojene ljude', rekao je predsjednik Milanović dodavši kako se Split mijenja, živi i plamsa. „Ovaj grad je stvarno poseban. I da nema Smoje kojem ste posvetili ovu godinu, moj doživljaj Splita i ono što Split jest, bio bi mi posredovan kroz puno skromniji medij. Smoje je jednako moje razumijevanje i moj doživljaj Splita, poručio je hrvatski Predsjednik.

Na svečanoj sjednici, osim predsjednika Milanovića, govorili su predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Željko Domazet, gradonačelnik Splita prof. dr. Ivica Puljak i apostolski upravitelj Splitsko-makarske nadbiskupije mons. Želimir Puljić.

Dan Grada Splita slavi se 7. svibnja, na dan zaštitnika grada svetog Dujma. Tim povodom, a uoči blagdana sv. Dujma, organizirana je Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Splita na kojoj su uručene nagrade laureatima, nagrade za životno djelo, te osobne i skupne nagrade. Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.