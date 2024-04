Milanović: Nevjerojatno je kako je Plenkovića proganjanju njegove vlastite laži

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas popodne u svečanom mimohodu povodom 32. obljetnica najveće vojno redarstvene akcije 107. brigade HV-a – Operacije Baranja. Potom je položio vijenac i zapalio svijeću kod spomenika poginulim pripadnicima 107. brigade Hrvatske vojske na lijevoj obali Drave. Po završetku svečanosti, Milanović se obratio medijima te komentirao aktualne teme.

Uvodno se osvrnuo na navode HDZ-a da budući premijer ne može biti netko tko nije sudjelovao na izborima. "Osim ako se ne zove Tim Orešković. Nevjerojatno je kako je Plenkovića proganjanju njegove vlastite laži. Plenković je podržao da nam netko za koga nitko nikada nije čuo dođe za premijera", rekao je Milanović.

"Plenković zapomaže. Izgleda kao da moli. Pretpostavljam da kad bi mu rekao da me lijepo zamoli, da bi me lijepo zamolio da ne budem budući premijer. Ali kasno je za to. Bio sam i namjeravam opet biti okupljanjem ljudi i borbom za... Danas je bilo nevjerojatno slušati kako čovjek govori da se HDZ borio protiv korupcije. Korupcija je procvjetala. Mislim da svaka nevolja želi da se HDZ bori protiv nje jer to joj jamči procvat i bolju budućnost", dodao je.

"Hrvatska je zapala u zaista jednu tešku situaciju, vrstu kaljuže, i skoro ništa nije dobro. On govori ljudima i uvjerava ih da im je super. Tu se više ništa puno ne može dokazivati. Što je tu je. Ljudi će vidjeti što je istina. Ovo je Vlada koja je daleko najkorumpiranija u novijoj hrvatskoj povijesti, odnosno uopće. To svatko vidi, vidi i Plenković, ali priča drugo", ističe te nastavlja:

"Bit ću ono što po Plenkoviću ne mogu biti i ne smijem biti. Međutim, ja sam malo poznatiji od Tima Oreškovića. Ako mu je on bio super, mene će sigurno voljeti".

Upitan da komentira izjavu gospodina Hermana iz HDZ-a, upitao: "Kakav Herman?". Novinari su mu potom pojasnili kako je riječ o Mislavu Hermanu. "Mislav Herman. Taj ne postoji. Dobro. Ne znam tko je taj", naveo je.

