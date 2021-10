Milanović najavio da će poslati pismo Plenkoviću: Neke stvari ću staviti na papir da se znaju

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u Delnicama na obilježavanju 30. obljetnice osnivanja 138. brigade Hrvatske vojske "Goranski risovi". Komentirao je aktualne političke teme, među kojima je i uvođenje online nastave diljem zemlje kako bi se poboljšala epidemiološka situacija.

– Djeca trebaju ići u školu. Djeca bi se trebala cijepiti. Ako bi se dogodilo da broj slučajeva naraste, onda se mogu otvoriti posebne bolnice. Ali problem s kojim se suočavamo posve je drukčiji nego prije godinu dana.

Podržao je podizanje minimalca.

Komentirao je i sastanak koji je imao s članom Predsjedništva Miloradom Dodikom. Ispričao je da je bilo riječi o tome da se sjedne za zajednički stol s Bakirom Izetbegovićem, Aleksandrom Vučićem, te da bi on pozvao i Erdogana.

– Razgovarao sam s Dodikom jer je on predstavnik srpskog naroda u BiH. Dayton je crta u betonu preko koje se ne smije ići – rekao je.

Otkrio je i da je pristao na jedan od datuma za sastanak Vijeća za obranu. Naveo je kako stalno dobiva komentare od generala u vezi sa stanjem u vojsci.

Djetinjastim je nazvao ponašanje premijera Plenkovića jer je rekao da se neće miješati u sukob koji je nastao između ministra obrane Marija Banožića i Milanovića.

– Neće nitko biti šikaniran od sitnih politikanata dokle god sam ja predsjednik. Može on (Plenković) to doživljavati ili ne. Ali jednog dana će se probuditi i onda neće biti ni bura ni jugo, već oluja u njegovoj glavi – kazao je Milanović podsjetivši da je Plenković povezivao njegove kritike zbog prijevremenog umirovljenja brigadira Elvisa Burčula s vremenom.

– Zašto je zapovjednik PZS šikaniran? Zato što je to ministrova ovlast. O čemu govorimo? Taj čovjek nema pravnu osobnost, on je tu jer je njega instalirao Plenković. Razgovaram isključivo s Plenkovićem. Obratit ću mu se jednim dužim pismom u kojem ću neke stvari staviti na papir da se znaju. A na Vijeću za obranu razgovarat ćemo o tome zašto vojska nema to i to, tko je za to odgovoran, to je upozoren i što će se učiniti. Onda mogu pozdraviti i podizanje minimalca.