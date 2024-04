Milanović bi najprije smijenio Turudića i povukao lex AP

Povratak opozicije na vlast donio bi sa sobom zanimljive promjene u poreznom i mirovinskom sustavu te drugačiju stambenu politiku, kojoj su opozicijske stranke dale veliki značaj u izbornim programima. Prvi su potezi ipak rezervirani za pokazivanje mišića i novih političkih odnosa pa će, prema najavi iz SDP-a, njihov premijer najprije potpisati smjenu novog državnog odvjetnika te predložiti povlačenje netom izglasanih izmjena Kaznenog zakona, kolokvijalno nazvanog lex AP. Dakle, slijedi ukidanje kaznenog djela curenja informacija iz sudskih istraga te smjena Ivana Turudića.

Postane li premijer, Zoran Milanović na toj časti i obavezi prvenstveno može zahvaliti tvrdoglavosti Andreja Plenkovića da za državnog odvjetnika postavi suca koji je više puta uhvaćen s prstima u pekmezu, i to nakon niza afera koje su proizveli mlađahni HDZ-ovi ministri.

Milanovićeva Vlada, ako je složi, sigurno neće biti ni mala ni homogena, budući da je još aktualni predsjednik u kampanju pošao sa stavom da mu je prihvatljivo sve osim HDZ-a. Višestranačke koalicije nisu poznate po brzini donošenja odluka jer im treba više vremena za usuglašavanje, a puno je i potencijalnih centara moći. Početak rada olakšat će im činjenica da novca u zemlji ima te da su pokrenuti brojni projekti koji se financiraju iz europskih fondova. Bude li pustio operativce da odrade posao na terenu, razdoblje uhodavanja nove vlasti ne bi trebalo usporiti očekivani gospodarski rast. Hrvatski BDP prvenstveno guraju potrošnja i javne investicije, a zbog rasta plaća, sive ekonomije i turizma ta potrošnja neće izostati. Povratak ljevice na vlast neće se dopasti bankama i trgovačkim lancima jer najavljuje porez na ekstra dobit te se mogu očekivati razni oblici lobiranja protiv tog zahvata. Ljevica u pravilu smanjuje pritisak na plaće i rad, a povećava poreze na kapital. Kad je o dohotku riječ, mogla bi se pokrenuti rasprava o progresivnom oporezivanju plaća s više poreznih stopa, što, na primjer, traži Možemo. Bude li ministar financija Boris Lalovac, neće to lako proći jer se i u bivšoj Milanovićevoj Vladi Lalovac zalagao za manje oporezivanje viših plaća. No Lalovac nije bježao od poreza na nekretnine, a takva rečenica stoji i u SDP-ovu programu, uz ogradu da ne bi oporezivali prvu nekretninu, odnosno stan i kuću u kojoj ljudi žive.

Možemo bi izuzeo i drugu nekretninu, a tek bi na treću i svaku daljnju uveo progresivni porez. Svakako treba očekivati promjene u oporezivanju najma u turizmu jer SDP predlaže da se povoljniji paušalni porez primjenjuje samo na domaće stanovništvo, dok bi stranci morali osnovati poduzeća. Pošalje li netko takav prijedlog na Europski sud za ljudska prava, vjerojatno bi ga srušio.

Bit će promjena i u mirovinskom sustavu, slično kao i u HDZ-ovu prijedlogu, s tim što bi SDP dodatno povećavao najniže mirovine, neovisno o duljini radnog vijeka, što dodatno vodi prema urušavanju sustava plaćanja doprinosa. Ako u parlament uđu Umirovljenici zajedno te postanu jezičac na vagi za formiranje vlade (lijeve ili desne svejedno), tada bi moglo doći i do promjene formule za izračun mirovine i veliki povratak na staro. Kad je za života predsjednika Tuđmana pripremljena mirovinska reforma, tada se odustalo od deset najpovoljnijih godina rada prema kojima se računa buduća mirovina, a u formulu je ubačen cijeli staž. Takav zahvat osjetno je srušio mirovine te su one, i uz dodatne korekcije i dodatke, i dalje ispod razina na kojima su bili do 2000. godine, gleda li se iznos mirovine u odnosu na plaću.

SDP najavljuje da će njegova Vlada sagraditi 15 tisuća stanova kako bi se normalizirale cijene na tržištu stambenih nekretnina te da će uvesti više kategorija povoljnog najma. Most i Možemo su također inzistirali na drugačijoj stambenoj politici, posebno gradnji stanova za najam, što bi mogla biti značajna promjena u odnosu na dosadašnju politiku. Dolaze i besplatni vrtići, a socijaldemokrati navode da će sačuvati i ojačati pravo žena na prekid neželjene trudnoće, poboljšati reproduktivno zdravlje i proširiti prava na medicinski potpomognutu oplodnju. Hoće li oko toga postići konsenzus s potencijalnim manjinskim partnerima, vrijeme će pokazati, kao što će se u sljedećim danima vidjeti koja će politička opcija skupiti 76 ruku.