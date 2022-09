Milaković o smanjenju broja Srba u Vukovaru: 'Velika većina građana Hrvatske bit će sretna'

O padu broja Srba u Vukovaru govorio je i bivši zamjenik gradonačelnika Vukovara Srđan Milaković koji smatra kako s obzirom na iseljavanje ova brojka nije niti neočekivana niti iznenađujuća.

- Moglo je se očekivati kako će doći do pada broja građana srpske nacionalnosti, ali se samo nije mogao znati točan postotak. Kada je riječ o samome postupku popisa stanovništva o tome se već može govoriti koliko je on kvalitetno i precizno obavljen ili nije, ali to je druga tema – rekao je Milaković.

Prema njegovim riječima, poslije objave konačnih rezultata ništa se drastično neće promijeniti, odnosno samo se neće primjenjivati uvođenje dvojezičnosti koja se zapravo nikada nije niti uvela iako se moralo sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

VIDEO Državni zavod za statistiku objavio konačne rezultate Popisa 2021. Smanjio se broj katolika, a ima nas 413 tisuća manje!

- To uvođenje dvojezičnosti je zapravo jedino vidljivo pravo koje su ostvarili Srbi na osnovu toga što nas je na prošlom popisu bilo preko jedne trećine. Do toga nikada nije došlo, a svi dobro se sjećamo što se sve radilo da se to ne napravi. Zato i danas u Vukovaru imamo državne institucije, poput policije, suda i odvjetništva, koje nemaju postavljene natpisne ploče – rekao je Milaković.

Smatra i kako je sve to zapravo rezultat djelovanja politike, ali i pravosuđa u Hrvatskoj. Dodaje i kako će podatak o broju Srba u Vukovaru gotovo sve u Hrvatskoj obradovati.

- Zapravo će velika većina građana Hrvatske biti sretna što je u Hrvatskoj sve manje Srba, a posebno što je u Vukovaru broj Srba pao ispod jedne trećine.

- Političari će biti sretni jer nemaju više vruć krumpir u rukama i pitanje uvođenja dvojezičnosti će biti riješeno na elegantan način. S druge pad broja Srba u Vukovaru uveseljava gotovo sve u Hrvatskoj bez obzira na to što su i njihovi gradovi i sela sve prazniji i što država u isto vrijeme odumire – rekao je Milaković.