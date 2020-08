Meteorolozi upozoravaju: Stiže nam još jedan toplinski val, a onda opet promjena

Nedjelja nam donosi sunčano vrijeme uz malu, poslijepodne mjestimice i umjerenu naoblaku. Podnevni izolirani pljusak moguć je uglavnom na istoku i u gorju te ponegdje u Dalmaciji. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu umjerena bura, danju prolazno slab i umjeren jugozapadni i zapadni, a na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 33 °C, na Jadranu i do 36 °C, prema prognozi DHMZ-a.

"Osim u nastavku vikenda, ljetni ugođaj nastavit će se i u sljedećem tjednu, posebice na Jadranu, ponajviše srednjem i južnom - pa tko ga je odabrao za godišnji odmor - "pogodija je u sridu". Naravno, uz to ide i opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje. Srećom, samo umjerena, uglavnom zbog mnogima neugodno toplih noći.

U sjevernijim hrvatskim krajevima svi dani ipak neće biti onako stabilni, sunčani i vrući kako bi neki željeli "usred ljeta" - lokalni poslijepodnevni i večernji pljuskovi praćeni grmljavinom do utorka su mogući uglavnom u gorju, Posavini i unutrašnjosti Dalmacije, a poslije i drugdje. Osim mjestimičnim nestabilnostima, nemojmo se iznenaditi ni jutarnjoj magli po nizinama unutrašnjosti. Također lokalnoj i kratkotrajnoj, ali dovoljnoj za nevolje. Uz more će pak bura i dalje biti česta tijekom noći i jutra - najjača podno Velebita, gdje su vrlo vjerojatna povremena ograničenja za "osjetljivije" skupine vozila, a i ostalima je dobro smanjiti brzinu", piše glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

I početkom tjedna vruće, ali i sve nestabilnije...

"Idućih dana na kopnu pretežno sunčano i vruće. Do utorka uglavnom suho, a u srijedu nestabilno s čestim pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu obilje sunčanog i vrućeg vremena, a do utorka je i opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje zbog vrlo toplih noći. U srijedu nestabilnije pa su na sjevernom dijelu mogući lokalni pljuskovi. Vjetar uz obalu slab do umjeren zapadni i jugozapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni.", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.