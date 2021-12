Meštrović: Dvije godine skrbimo o Covid i svim ostalim bolesnicima, ali i gradimo velike projekte

Župan Blaženko Boban uručio je ravnatelju KBC-a Split prof. dr. sc. Juliju Meštroviću čekove u iznosu 450.000 kuna za nabavku kombi vozila za prijevoz terenskih ekipa za uzimanje krvi od dobrovoljnih davatelja te 150.000 kuna za nabavku uređaja za makroskopsku analizu i pohranu slika u svrhu brže i kvalitetnije dijagnostike.

- Donošenjem rebalansa županijskog proračuna na svetog Nikolu osigurali smo dio financijskih sredstava za donaciju KBC – u Split, za ono što im je najpotrebnije, transfuzijsko vozilo koje im je vrlo potrebno. Kao što su liječnici plemeniti, tako ima i plemenitih ljudi među dobrovoljnim davateljima koji uslijed pandemije nisu u mogućnosti doći ovdje u Transfuzijski centar. To vozilo će služiti da ljudi na terenu mogu dati krv, a ovo vozilo će krv i plazmu kvalitetno transportirati. Isto tako, imali smo mogućnost izdvojiti i sredstva za makroskopsku analizu i pohranu slika za patologiju, što im je također iznimno značajno – rekao je Boban.

Uoči uručenja čekova župan i ravnatelj su u društvu zamjenika župana Stipe Čogelje, pročelnika Kabineta župana dr. sc. Davora Pavića, pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Diane Luetić i predsjednika Upravnog vijeća KBC-a Split Jugoslava Bagatina obišli radove na izgradnji Regionalnog transfuzijskoga centra te Objedinjenog hitnog bolničkog prijema. - Došao sam prije svega izraziti zahvalnost svim djelatnicima KBC-a Split koji gotovo dvije godine ne znaju ni za nedjelju, ni za Božić ni Uskrs već se posvećuju nama. - rekao je Boban i dodao kako čovjek ne može nego nakloniti se tim ljudima koje jer usporedio s braniteljima u Domovinskom ratu.

- Za nas je važan i značajan događaj ne samo donacija, već dolazak župana i njegovih suradnika u posjet KBC-u Split. Donacija je povod, a zapravo smo mi dobili priliku pokazati projekte koji se rade u KBC-u Split. Dva značajna su Regionalni transfuzijski centar i Objedinjeni hitni bolnički prijem koji će kada budu dovršeni uvelike unaprijediti kvalitetu rada naše Bolnice. Županija aktivno sudjeluje u izradi i realizaciji tih projekata već skoro tri godine pa budući da smo ih zajedno radili, zajedno smo ih i obišli – rekao je Meštrović i izrazio zadovoljstvo suradnjom KBC-a i Splitsko-dalmatinske županije.

- Regionalni transfuzijski centar je započet prije mjesec dana, a Objedinjeni hitni bolnički prijem se radi značajno i polovica tog projekta će biti dovršena najvećim dijelom do kraja veljače, tako da očekujemo da će ta polovica biti u funkciji do ove turističke sezone - najavio je Meštrović i dodao da će se nakon toga graditi druga polovica te se očekuje da će do ljeta 2023. godine Objedinjeni hitni bolnički prijem biti dovršen.

- Obišli smo objekte, vidjeli što se radi. Razgovarali smo i o strateškim projektima, a vi znate da je to Centar za akutnu medicinu, zgrada Poliklinike i Istraživački medicinski centar. U uvjetima pandemije ti su projekti usporeni, ali mi se ni jednog od njih nismo odrekli, radeći sve ono što radimo zadnje dvije godine za naše bolesnike s Covidom 19 gdje smo naše najaktivnije resurse morali usmjerili na spašavanje tih životno ugroženih bolesnika,a radili smo i sve ostalo. Pružali zdravstvenu zaštitu i svim ostalim našim bolesnicima, jer svi podjednako moraju dobiti sve što im treba i tako ćemo i nastaviti koliko možemo. Istodobno radimo i na svim tim projektima i zahvaljujem županu na izvanrednoj suradnji – rekao je Meštrović. Vrijednost Regionalnog transfuzijskog centra je 54 milijuna kuna, a Objedinjenog hitnog bolničkog prijama 70 milijuna kuna, a oba projekta se velikim dijelom financiraju iz europskih fondova. Župan Blaženko Boban prisjetio se aktivnosti koje su prethodile početku gradnje na ovim projektima.

- Sjećam se dobro koliko je ravnatelj gorio za realizaciju tih projekata te da se uključe u nacionalne projekte iz zdravstva. Sjećam se i koliko puta smo zajedno bili u Zagrebu lobirali za te projekte, pa u ovom trenutku mogu samo izraziti sreću i zadovoljstvo što su pokrenuti - rekao je Boban i čestitao svim djelatnicima KBC-a Split predstojeće božićno-novogodišnje blagdane.