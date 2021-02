Merkel u oproštajnoj godini želi potpuno pobijediti virus

Njemačka kancelarka Angela Merkel priznala je jučer Bundestagu da su mjere na početku drugog vala pandemije koronavirusa bile prespore, dok je u prvom valu pandemije Njemačka bila uspješna. Kancelarka Merkel nastavila je braniti dosadašnje mjere, pozivajući na dodatno strpljenje.

Brojke rapidno padaju

Predstojeće razdoblje do sredine ožujka označila je kao “egzistencijalno”, s obzirom na to da će se do tada pokazati hoće li mutirani virus izazvati novi porast zaraza.

– Mutirani virus vrlo je realna opasnost – uvjeravala je uvijek oprezna kancelarka, tvrdeći kako su mjere primjerene, potrebne i proporcionalne i kako je itekako svjesna što ograničenje slobode, usamljenost i egzistencijalni strahovi u ovakvoj situaciji znače za svakog pojedinca.

Njemačka unatoč kontinuiranom padu broja novih zaraza ostaje u lockdownu najmanje do 7. ožujka zbog straha od novih mutirajućih sojeva virusa, iako su savezne pokrajine nadležne za odluku o otvaranju škola i vrtića. Sljedeći val otvaranja, kako je dogovoreno na sastanku kancelarke Merkel s premijerima 16 saveznih pokrajina, uslijedit će tek nakon što sedmodnevna incidencija padne ispod 35 novozaraženih na 100 tisuća stanovnika. Tek tada se može očekivati otvaranje trgovina, muzeja, galerija i ostalih uslužnih djelatnosti. Incidencija u Njemačkoj u stalnom je padu i u četvrtak je iznosila 64, a odluku o nastavku lockdowna kancelarka Merkel jučer je pokušala opravdati u Bundestagu što je naišlo na oštre reakcije zastupnika i njemačke javnosti, koja je sve podjeljenija kada je riječ o njemačkoj politici borbe protiv pandemije.

U javnosti prevladava ogorčenje zbog činjenice da je kancelarka Merkel gornju granicu incidencije za otvaranje restorana, kafića, teretana, trgovina i drugih djelatnosti s 50 smanjila na 35. Zamjenik čelnika opozicijske Liberalno-demokratske stranke (FDP) Wolfgang Kubicki optužio je kancelarku Merkel i šefove vlada saveznih pokrajina za “otvoreno kršenje zakona”. Čelnik FDP-a Christian Lindner tvrdi da su građani razočarani jer su očekivali više od mogućnosti za “novu frizuru”, s obzirom na to da se 1. ožujka otvaraju samo frizerski saloni. Iz desno-populističke Alternative za Njemačku (AfD) također poručuju da je riječ isključivo o mjerama prisile i zabrana koje predstavljaju kršenje Ustava.

Dosadašnja granica od 50 novozaraženih na 100 tisuća stanovnika postavljena je zbog činjenice da se u tom slučaju mogu pratiti svi kontakti zaraženih, a smanjenje te granice obrazloženo je strahom od mutiranog virusa, koji se brže širi, premda u ovom trenutku ništa na to ne upućuje kazuje zato što je broj novozaraženih u konstantnom padu. To potvrđuju i najnoviji podaci Instituta Robert Koch, prema kojima je u Njemačkoj jučer zabilježeno 10.237 novozaraženih i 666 umrlih, a prošli četvrtak bilo je 14.211 zaraženih i 786 umrlih. Najviše novozaraženih, 33.777, zabilježeno je 18. prosinca, a umrlih 14 siječnja, 1244. Sedmodnevna incidencija, koja je jučer iznosila 64, 22. prosinca bila je gotovo 200 i tada se tražilo da se granica s 50 podigne na 100 jer se 50 neće dugo dostići. Međutim, sada kada se incidencija približila 50, granica je spuštena na 35, a mnogi se pitaju što će se dogoditi kada se dosegne incidencija od 35 novozaraženih i hoće li kancelarka Merkel i tada tražiti spuštanje granice na još nižu brojku.

“U mentalnom lockdownu”

Iako neki poručuju da je kancelarka Merkel “ušla u mentalni lockdown i ne može iz njega izaći”, drugi misle da kancelarka želi incidenciju spustiti na nulu. Time bi u potpunosti pobijedila virus još za svog mandata, koji ističe potkraj godine, znajući da će po tome suditi njezin cijeli mandat, bez obzira na cijenu koju će zbog toga platiti njemačko gospodarstvo, koje lockdown može izdržati još mjesecima, ali u tom slučaju zanemaruje posljedice dugotrajnog lockdowna na psihičko zdravlje građana.

