Meduze stvaraju probleme ribarima: 'Izvukli smo ih oko 2,5 tona. Mreže nam se raspadaju od njihove težine'

Na tone meduza plivaju u moru oko Umaga. - Prijatelj je prije dva dana izvukao oko 2,5 tona tih meduza. Nakon takvih ulova možemo se samo vratiti na obalu bez ribe. Osim toga, od silne težine ribarske se mreže rasparaju pa se štete bilježe u stotinama tisuća kuna - rekao je umaški ribar Danilo Latin za 24sata.

Doktor znanosti Paolo Paliaga s Fakulteta prirodnih znanosti u Puli potvrdio je kako je riječ o "rhizostoma pulmo", koja je autohtona vrsta u Jadranu. U proljetnom periodu mogu se pojaviti u većem broju.

- Velike jedinke mogu težiti do 12 kilograma i narasti do 40 centimetara. Lako su uočljive, ali nasreću nisu opasne za ljude, osim blagog peckanja. No ribari imaju puno više problema zbog njihove velike mase. Inače su bezopasna pojava - kaže Paliaga.

