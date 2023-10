Među žrtvama napada nema Hrvata, u Izraelu je nekoliko skupina hodočasnika: Javili se Veleposlanstvu

Među žrtvama u subotu započetih napada Hamasa na Izrael nema hrvatskih državljana, a u Izraelu je trenutno nekoliko skupina hrvatskih hodočasnika koje su se javile hrvatskom veleposlanstvu u Tel Avivu, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. "Prema zasad dostupnim informacijama među žrtvama napada nema hrvatskih državljana", navodi MVEP.

"Nekoliko skupina hrvatskih hodočasnika koje se nalaze u Izraelu javile su se Veleposlanstvu RH u Tel Avivu te su u stalnom kontaktu. Zračna luka u Tel Avivu, kao i granični prijelaz prema Jordanu su za sada otvoreni", dodaje se. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman objavom je na X-u (bivši Twitter) "snažno osudio masovne terorističke napade na Izrael i nasilje protiv nevinih ljudi". "Solidarni smo s Izraelom i pozivamo na trenutnu deeskalaciju", dodao je.

🇭🇷 strongly condems massive terrorist attacks on 🇮🇱 and violence waged against innocent people.

We stand in solidarity with #Israel and

call for immediate de-escalation.