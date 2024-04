Među žrtvama napača u Sydneyju su i kći milijunaša i majka dvoje djece: 'Kupila je vjenčanicu tek prošli tjedan'

Zaštitar, kći poslovnog čovjeka, novopečena mama i majka dvoje djece među žrtvama su subotnjeg užasnog napada nožem u Westfield Bondi Junctionu u Sydneyju u Australiji. Pet od šest osoba za koje je potvrđeno da ih je ubio Joel Cauchi iz Queenslanda su žene. A od 17 izbodenih osoba 14 su žene.

Pikria Darchia (55) postala je peta žrtva koja je javno identificirana u nedjelju navečer. Njezina je obitelj tražila privatnost. Majka dvoje djece Jade Young imenovana je kao žrtva ranije u nedjelju. Young (47), koja je radila kao arhitektica, bila je članica spasilačkog kluba Bronte Surf Life Saving. "Mnoge članove kluba je pogodila smrt naše Jade. Ovaj tragičan događaj utjecat će na svakoga od nas. Potičemo vas da potražite podršku obitelji, prijatelja, kolega članova kluba", poslao je danas klub poruku članovima, a prenosi News.com.au.

#BREAKING: Police have identified another victim of yesterday's stabbing spree as 55-year-old Pikria Darchia. #9News



FOR THE LATEST: https://t.co/yqF8efZ8Qu pic.twitter.com/PNZoQn5RQF — 9News Sydney (@9NewsSyd) April 14, 2024

Jedina muška žrtva koja je ubijena u užasnom napadu identificirana je u nedjelju poslijepodne kao Faraz Tahir. Muslimanska zajednica Ahmadiyya upamtila je ovog 30-godišnjaka kao "predanog zaštitara koji je tragično izgubio život dok je služio javnosti tijekom ovog napada".

RIP to Faraz Tahir, a security guard in Sydney Mall who lost his life yesterday, aged just 30.



Faraz was a Muslim refugee escaping persecution in his home country.



Police have named the person who carried out the attacks and say the attacker had mental health difficulties. pic.twitter.com/meXEZ5ko1K — Tory Fibs (@ToryFibs) April 14, 2024

"Faraz Tahir je potražio utočište u Australiji prije samo godinu dana, bježeći od progona u svojoj rodnoj zemlji Pakistanu. Ubrzo je postao dio naše zajednice, poznat po svojoj nepokolebljivoj predanosti i ljubaznosti. Naše misli i molitve su s Farazovom obitelji i voljenima u ovom teškom trenutku, kao i sa svim drugim žrtvama i njihovim obiteljima. Izražavamo najdublju sućut", stoji u priopćenju muslimanske zajednice.

VEZANI ČLANCI:

Kći milijunaša biznismena Johna Singletona ranije je navedena kao još jedna od žrtava. Dawn Singleton (25) bila je u trgovačkom centru kada ju je napadač Joel Cauchi izbo nožem. Dawn je bila asistentica za e-trgovinu u dućanu White Fox Boutique, a prethodno je studirala digitalne i društvene medije.

"Tijekom vikenda izgubili smo ne samo zaposlenika već i nekoga koga smo doživljavali kao člana obitelji. Svi smo shrvani ovim gubitkom. Dawn je bila draga osoba dobrog srca koja je imala cijeli život pred sobom. Bila je stvarno nevjerojatna. Izražavamo sućut njezinom partneru, obitelji Singleton i njezinim prijateljima", oprostila se trgovina od svoje zaposlenice.

🚨BREAKING: Dawn Singleton, the daughter of Australian entrepreneur John Singleton, has been identified as one of the victims who lost their lives in the Westfield Bondi Junction incident.#BondiJunction #BondiWestfield #SydneyAttack #Bondi #Sydney pic.twitter.com/bVfFiw40Sa — Forsige Breaking News (@ForsigeNews) April 14, 2024

Singleton se ove godine trebala udati za svoju "ljubav iz djetinjstva". Neimenovana prijateljica rekla je za Daily Telegraph da je "otišla kupiti šminku u Chanelu za svoje vjenčanje" kada je napadnuta. "Kupila je svoju vjenčanicu tek prošli tjedan", dodala je. Još jedna prijateljica, Jade O'Connor, napisala je u počasti na Facebooku da bi "trebala pisati tvoj govor na vjenčanju". "Umjesto toga sjedim ovdje i jecam slažući se s time kako život nije fer što te više nema", napisala je O'Connor.

Mlada majka Ashlee Good (38) podlegla je ozljedama u bolnici u subotu navečer. Njezina devetomjesečna kći također je izbodena u stravičnom napadu. Ona je i dalje u bolnici u Sydneyju, u ozbiljnom, ali stabilnom stanju.

Family of Ashlee Good, the mother slain in the Bondi attack yesterday, release statement a photo. Say baby currently doing “very well” and thank the men who cared her. pic.twitter.com/WKqBUtPFfm — Mark Di Stefano (@MarkDiStef) April 14, 2024

"Tugujemo zbog gubitka Ashlee - prekrasne majke, kćeri, sestre, partnerice, prijateljice, izvanredne osobe. Želimo izvijestiti da je beba nakon višesatne operacije u stabilnom stanju. Jako smo zahvalni na stručnoj brizi i pažnji medicinskog tima u Dječjoj bolnici u Sydneyju", izjavila je tugujuća obitelj.