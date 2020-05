Međimurski župan o suradnji SDP-a i HDZ-a: 'Ne mogu to prihvatiti'

Nezavisni međimurski župan Matija Posavec još nije, kako kaže, donio konačnu odluku na čijoj će listu na parlamentarne izbore. SDP mu nudi drugo mjesto u 3. izbornoj jedinici. No, u Međimurju se dogodila neuobičajena situacija da su SDP i HDZ "srušili" županov prijedlog o kratkoročnom kreditnom zaduženju županije za 25 milijuna kuna, čime su, tvrdi župan, zaustavili izgradnju bolničkog paviljona, a te dvije stranke tražile su i smjenu ravnatelja bolnice.

- Uvijek sam s pozicije župana razvoj Međimurja i realizaciju projekata stavljao iznad bilo kakvih međustranačkih ili političkih odnosa, i na taj smo način nastojali u posljednje tri godine funkcionirati u Županijskoj skupštini. Međutim, zaustavljanje određenih projekata, uplitanje u neke stvari koje nemaju nikakve veze s predstavničkim tijelom i stvaranje neke koalicije i zajedničke suradnje SDP-a i HDZ-a, ja naprosto ne mogu prihvatiti i zbog toga je došlo do opstrukcije nekih točaka koje su ključne i vitalne za realizaciju projekata u Međimurskoj županiji, prije svega vezano uz zdravstvenu skrb i obrazovanje - rekao nam je župan Posavec.

Na pitanje što je u pozaditi svega toga, rekao je da ne zna. Međimurje je imalo odlične rezultate oko koronavirusa.

- Bilo kakve kadrovske odluke, smjene ili promjene i uplitanje politike u zdravstveni sustav je nepotrebno - smatra Posavec.

Kako će funckionirati daljnja suradnja s SDP-om u Županijskoj skupštini?

- To treba pitati njih. Imamo zacrtani plan i program, i do kraja mandata moramo realizirati još 40 kapitalnih projekata. Radimo, gradimo, a ako netko drugi to želi opstruirati, neka to bude na njegovoj savjesti - rekao je.

Je li donio odluku na čiju će listu?

- Drugog lipnja stupa na snagu odluka o raspisivanju izbora, i tad počinju teči rokovi. Hajmo se do tada baviti poslom, a nakon toga ćemo razgovarati o izborima - rekao je Posavec.