Mato Palić: 'Ustav je iznad naroda, Milanović bi pao na ispitu iz ustavnog prava'

Ustavni sud u ožujku je upozorio predsjednika Republike Zorana Milanovića i SDP da predsjednik ne može sudjelovati u parlamentarnim izborima, ni biti kandidat za premijera. Radilo se o svojevrsnom "žutom kartonu", komentira Mato Palić, koji je SDP shvatio ozbiljno, ali Milanović nije.

- Dobro je da Ustavni sud nije reagirao prije izbora zbog toga što bi se, da je Ustavni sud prije izbora rekao da Zoran Milanović ne može biti kandidat za premijera ni premijer, optužilo Ustavni sud Republike Hrvatske da se upleo u proces odabira određenih kandidacijskih lista - ocijenio je Palić.

Ustvrdio je da će Ustavni sud sigurno poništiti odluku da Zoran Milanović bude predsjednik Vlade, ukoliko ona bude izglasana. Za izjavu predsjednika Milanovića da Sabor može raditi bilo što jer Ustavni sud nije iznad volje naroda kaže da jednostavno nije točna.

- To je jedna politička izjava koja s pravilnim tumačenjem Ustava nema veze. Kad bi on to rekao na ispitu iz Ustavnog prava, pao bi odmah - kazao je, ističući da Ustav Republike Hrvatske je iznad "predsjednika Sabora, Vlade, svih sudova i iznad svih u Republici Hrvatskoj, uključujući narod".

- Jedino Ustav može ograničiti narod i nitko osim Ustava, a jedino tijelo koje postoji u Republici Hrvatskoj koje je ovlašteno tumačiti Ustav je Ustavni sud. Mi možemo misliti o današnjoj u odluci, odnosno upozorenju i priopćenju Ustavnog suda što god hoćemo, ali to je jedina službena interpretacija Ustav Republike Hrvatske koja postoji - naglasio je.

Palić se osvrnuo i na komentar predsjednika Milanovića da Ustavni sud u mnogim državama ne postoji, te da nije nužan za funkcioniranje države, pitajući se treba li ukinuti svaku instituciju čija odluka nekome nije po volji.

- Netko može reći da nije zadovoljan ponašanjem predsjednika Republike, a to znači da Hrvatska ne treba imati predsjednika Republike. Netko nije zadovoljan sudskom presudom, to znači da treba ukinuti sudbenu vlast. To je jednostavno sve skupa politička priča. Pravnih argumenata tu nema i sva ta interpretacija je vezana za političke motive, a s pravom nema apsolutno nikakve veze - kazao je Palić.

On smatra da bi se predsjednik sada trebao držati Ustava i ne petljati u dogovore između stranaka.

- To je stvar koja nije u okviru njegovog Ustavnog položaja ni u okviru njegovog djelokruga poslova i u onom trenutku kada netko od potencijalnih kandidata za premijera prikupi minimalno 76 ili više glasova zastupnika u novom sazivu Hrvatskog sabora dati mandat za sastav Vlade, kao što je to učinio i 2020. godine. Dakle, njemu bi bilo najbolje da se vrati u okvire Ustava i da na takav način nastavlja - zaključio je Palić.

