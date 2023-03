Priznao krivnju za premlaćivanje mladića odjevenog u Djeda Mraza, iznio svoju stranu priče

Na Badnjak prošle godine, oko 15 sati, u Slavonskom Bordu izbila je tučnjava više osoba, a događaj je i snimljen. Prema snimci, bilo je vidljivo kako je mladić Matej Marković nogom u glavu brutalno udarao 22-godišnjaka odjevenog kao Djed Mraz. Napadač, za kojeg se ispostavilo da je aktivna vojna osoba, ubrzo je uhićen, a u pritvoru je ostao do danas kada mu je na Općinskom sudu počelo suđenje za nanošenje teške tjelesne ozljede. Izjasnio se, kako navodi Plus Portal, krivim po svim točkama optužnice.

- Došao sam u Prohibition bar slaviti Badnjak s prijateljima. Leon Ćurić i njegovi prijatelji došli su do mog društva. Rekao mi je da želi riješiti nesuglasice otprije i ponudio da izađemo van. Odbio sam. Prvi me udario šakom u glavu, a potom je počela tuča njegovih i mojih prijatelja. Konobar ih je istjerao van. Ja sam još neko vrijeme ostao unutra. Vani je nastala tuča u kojoj je sudjelovalo 12 ljudi. Kristijan Ereiz sleđa me uhvatio za vrat i počeo jako gušiti, a imam liječničku dokumentaciju o fobijama od gušenja jer me kao maloljetnika čovjek pokušao ugušiti. Potom sam učinio ono što je vidljivo na snimci. Želim se ispričati oštećeniku, ali i svojoj obitelji i prijateljima koji su uz mene. Izgubio sam posao koji sam volio. Žao mi je zbog svega - kazao je Marković. Optužnicom je predložena kazna od godinu i šest mjeseci koju on nije prihvatio.

VIDEO Privođenje osumnjičenog 24-godišnjeg vojnika koji je na ulici pretukao mladića obučenog u Djeda Mraza

Oštećeni Kristijan Ereiz u cijelosti je ostao pri iskazu koji je u siječnju dao u Policijskoj upravi brodsko-posavskoj.

- Primio sam udarac u glavu, pao u nesvijest i ničeg se ne sjećam. Probudio sam se dvije ulice dalje. Nosili su me prijatelji. Zvao sam brata i odvezao me u bolnicu. Mateja Markovića ne poznajem. Nisam vidio tko mi je zadao udarac od kojeg sam pao na tlo. Moje liječenje još uvijek traje. U tučnjavi nisam sudjelovao, nego sam pokušao smiriti situaciju. Prijatelja Leona sam izveo van, a događaja koji su se potom vani dogodili se ne sjećam. Iz priče znam da su Leon i Matej imali ranije sukobe - rekao Ereiz.

Drugookrivljeni Đuro Baričić priznao je sudjelovanje, no njegova obrana tvrdila je da je on oštećeniku zadao udarac u kuk, a ne u prsni koš. Ispitan je doktor i vještak Marcel Marcikić. On je pregledao snimku događaja kako bi mogao utvrditi je li Baričić Ereiza udario u kuk ili u prsni koš.

- Perforacija bubnjića znači privremeni, a možda i trajni gubitak sluha, što ovisi o izlječenju. Vidio sam snimku, do potresa mozga došlo je isključivo zbog snažnog udarca nogom, a ne zbog udarca glave o tlo. Izazvao je potres mozga i perforaciju bubnjića. Druga osoba zadala je udarac u lijevi dio prsnog koša, a ne u kuk - kazao je dr. Marcikić. Uslijedilo je iznošenje Baričićeve obrane.

- Sve je počelo tako što je Mateju netko urlao da izađe van, a on je to odbio uz riječi da je Badnjak te da se ne želi tuči. Nastao je metež. Kako sami vidite Kristijan Ereiz je 20 kilograma teži od mene i dvije glave viši. Prvi me udario, razbio mi arkadu, a ja sam ga potom udario dok je ležao na tlu kako me kasnije ne bi opet dohvatio. U tom trenutku nije bio u nesvijesti. Ispričavam mu se jer ga dotad nisam ni poznavao niti smo imali međusobnih problema - kazao je Baričić. Danas će biti donesena i presuda.