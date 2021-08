Massimo i Zabranjeno pušenje otvorili najveću pivsku manifestaciju u Hrvatskoj

Spektakularni laser show, virtuozan nastup plesne skupine Atomic Dance Factory te institucije domaće glazbene scene, Massimo i Zabranjeno pušenje, obilježili su prvi dan 34. izdanja Dana piva Karlovac. Uzbudljivo otvorenje ovogodišnjih Dana piva dalo je naslutiti kako Karlovčane i njihove posjetitelje očekuje još jedan nezaboravan festival.

Nakon što je hitovima iz svog bogatog repertoara Massimo podigao atmosferu i uveo u službeno otvorenje festivala, Dane piva Karlovac svečano su otvorili gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić i Marta Bułhak, predsjednica Uprave HEINEKEN Hrvatska, koji su se osvrnuli na program festivala i istaknuli kako glazba, dobro pivo i izvanredna atmosfera odavno stanuju u Karlovcu.

„I ove godine Dani piva pokazuju kako je grad Karlovac mjesto susreta, ali i glazbena, pivska te kulturna, povijesna i turistička destinacija koja se neprestano razvija i gradi. Prije dvije godine vratili smo manifestaciju u središte grada i predstavili je u novom ruhu. Ove smo godine uspjeli u rekordno kratkom roku postaviti scenu za još jedno izdanje vodećeg pivskog festivala u Hrvatskoj. Napokon je došlo vrijeme da naš trud i rad ugledaju svjetlo dana i ne sumnjam kako će publika narednih dana uživati u hitovima legendarnih izvođača i nastupima iskusih majstora spektakla na pozornici“, izjavio je Damir Mandić, gradonačelnik grada Karlovca.

Događaj koji su mnogi iščekivali s velikim nestrpljenjem najavila je i Marta Bułhak, predsjednica Uprave HEINEKEN Hrvatska. „Jako sam ponosna što Karlovačko nastavlja ovu priču staru više od 30 godina. Vjerujemo da između Dana piva i Karlovačkog postoji posebna veza, a potrudili smo se da i ove godine pripremimo vrhunsku zabavu i stvorimo nezaboravnu atmosferu“, istaknula je Bułhak.

Grad je, otvorenjem Dana piva, postao dinamična pozornica na kojoj glavne uloge imaju ljubitelji piva, ponajbolji domaći glazbenici te izvrsna turistička i gastro ponuda. Uzbudljiv prvi dan jednog od najiščekivanijih domaćih pivskih festivala zaokružila je svojevrsna institucija rock glazbe – Zabranjeno pušenje. Ovaj energični bend nastupom pred karlovačkom publikom dokazao je zašto više od 40 godina pomiče glazbene granice u regiji, a uz njih publiku će s pozornice tijekom festivala rasplesati i Z++, Nipplepeople, Vojko V, Tight Grips, Silente, Goran Bare & Majke, Natali Dizdar, TBF, Detour i Željko Bebek. Uz nastupe poznatih domaćih izvođača posjetitelje očekuju i dodatne aktivnosti koje započinju već u prijepodnevnim satima.

Posjetitelji iz Zagreba na Dane piva mogu doći festivalskom željezničkom linijom Zagreb-Karlovac-Zagreb, cijena karte iznosi simboličnih 10 kuna. Polazak iz Zagreba predviđen je u 18:50h, dok je povratak za Zagreb predviđen u ponoć, nakon završetka programa. Posjetitelji koji na Dane piva dolaze osobnim automobilom imaju osiguran besplatan parking na ŠRC Korana odakle će ih, svaki dan u periodu od 18 h do ponoći do centra i natrag, prevoziti besplatna festivalska autobusna linija.

Na Danima piva potrebno je pokazati EU digitalnu COVID potvrdu samo u neposrednoj blizini pozornice. Posjetitelji koji će program pratiti izvan ograđenog prostora na kojem nisu dužni imati EU digitalnu potvrdu, no trebaju poštivati propisane epidemiološke mjere. Za posjetitelje koji je ne posjeduju grad Karlovac organizirao je brzo antigensko testiranje po cijeni od 100 kuna na dvije lokacije: od 12 do 17 sati na prostoru nekadašnje vojane Luščić, a od 17 do 21 sat na samoj lokaciji Dana piva.

Organizator ovogodišnjih Dana piva je Grad Karlovac. Karlovačko je generalni sponzor Dana piva, a izvršni organizatori su Turistička zajednica grada Karlovca i trgovačko društvo Mladost d.o.o. Karlovac. Više informacija o programu manifestacije te novostima u ponudi možete pronaći na službenoj stranici festivala te na Facebook i Instagram profilima manifestacije.