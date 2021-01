Masovni prosvjedi u Rusiji: Uhićena supruga Alekseja Navaljnog

Julija Navaljnaja, supruga Alekseja Navaljnog, privedena je u subotu na prosvjedu u Moskvi organiziranom u znak potpore tom ruskom disidentu na kojem se tražilo njegovo puštanje iz zatvora.

Navaljnaja je objavila svoju fotografiju na Instagramu ispod koje je pisalo: "Oprostite za lošu kvalitetu. Svijetlo u policijskoj marici je slabo".

Prije toga je na svom IG računu objavila fotografiju s prosvjeda u Moskvi.

Među prosvjednicima koje je policija privela je i Navaljnijev suradnik, odvjetnik Ljubov Sobol. Na prosvjedu u Moskvi se okupilo najmanje 40.000 ljudi, procjena je Reutersa.

Na neodobrenim prosvjedima diljem zemlje policija je privela 1090 ljudi.

Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Navalny supporters protest his arrest in Moscow Law enforcement officers stand next to participants during a rally in support of jailed Russian opposition leader Alexei Navalny in Moscow, Russia January 23, 2021. REUTERS/Evgenia Novozhenina EVGENIA NOVOZHENINA

Glasnogovornik Kremlja Dimitroj Peskov je upozorio javnost da ne sudjeluje u neodobrenim prosvjedima. Uz to, svi prosvjedi su zbog pandemije zabranjeni mjesecima.

Navaljni se trenutno nalazi u predraspravnom pritvoru koji mu je određen na 30 dana. Rusko pravosuđe tereti ga da je prekršio uvjete uvjetnog puštanja na slobodu otišavši na liječenje u Njemačku.