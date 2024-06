Markov trg bio je pod barikadama i prije 4 godine: Mladić (22) je tog jutra došao je s kalašnjikovom i počeo sumanuto pucati

Gotovo četiri godine prošle su od stravičnog napada 22-godišnjeg Danijela Bezuka, u kojem je bio ozlijeđen mladi policajac Oskar Fiuri, kada se na Markovom trgu ponovno dogodio incident. Naime, jutros se ispred Banskih dvora benzinom polio i zapalio muškarac, a policajci su mu odmah priskočili u pomoć i ugasili ga protupožarnim aparatom. Ubrzo je stigla i saborska liječnica te svi dežurni timovi kako bi pokušali spasiti teško ozlijeđenog muškarca, a u kratkom roku zaprimljen je na Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj. Prekriven je opeklinama, potvrdio nam je ranije i ravnatelj KBC-a Sestre milosrdnice Damir Vagić, a njegovo stanje jako je teško.

Kao i u pucnjavi prije četiri godine, na Markovom trgu uslijedio je šok prisutnih kada je muškarac počeo polijevati benzin po sebi koji je donio u bočicama vode i odlučio se zapaliti. Navodno je preko ograde, koja tamo stoji od napada Bezuka, prebacio i vrećicu. Potresnu scenu muškarca, prekrivenog sredstvom za gašenje požara, vidio je i premijer Andrej Plenković koji je brzo stigao pred Banske dvore, vidno u šoku.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Još nije poznat motiv ove tragedije, kao ni okolnosti koje su dovele do njih. Jutrošnja scena podsjetila je na stravu koja se dogodila 12. listopada na Markovom trgu, koja će se kasnije okarakterizirati kao teroristički napad. Tog listopadnjeg jutra 22-godišnji Bezuk došao je na Markov trg i sumanuto zapucao kalašnjikovom prema ulaznim vratima Banskih dvora pred kojima se u tom trenutku nalazio 31-godišnji policajac, Oskar Fiuri. Policajca je Bezuk i ranio s četiri hica, a potom je 20-ak minuta presudio i sebi u šumarku između Tuškanca i Jabukovca.

Policija je na mjestu napada tada pronašla čak 30 čahura, što je potvrdilo kako je Bezuk pucao sve dok nije ispraznio cijeli spremnik u koji stane točno trideset metaka. To što su neke od pronađenih čahura bile poprilično udaljene jedna od druge, u kombinaciji s još jednom informacijom koju su ranije potvrdili oni koji su čuli same pucnjeve – da se rafalna paljba čula u dva-tri navrata – znači da se Danijel Bezuk okretao uokolo te čak i napravio nekoliko koraka i uzeo barem jednu do dvije kratke pauze prije nego što je ponovno nastavio s paljbom.

POVEZANI ČLANCI:

Nakon što je Bezuk ispraznio cijeli spremnik, jedan od trojice policajaca, koji se i sam našao pod paljbom te je pukom srećom nije ozlijeđen, iskoristio je priliku te izvadio pištolj i zapucao prema napadaču, koji se tada dao u bijeg. Odmah nakon ranjavanja policajcu je u pomoć pritrčala kolegica, policajka koja je u sklopu unutarnjeg osiguranja bila u zgradi Vlade.

– Kolegica, inače naša sindikalna povjerenica, izletjela je van čim je čula pucnjavu i bila je cijelo vrijeme s Oskarom. Ubrzo je došla i trgovkinja, na čemu smo joj izuzetno zahvalni – pričao je tada je Nikola Kajkić, predsjednik Nacionalnog sindikata policije MUP-a, čiji je Oskar član.

>> GALERIJA Pucnjava na Markovom trgu prije četiri godine: Ustrijeljen policajac, napadač počinio samoubojstvo

- Opraštam mladiću koji me teško ranio rafalom iz kalašnjikova na Markovu trgu ispred zgrade Vlade Republike Hrvatske. Opraštam mu iako je meni i mojoj obitelji nanio ogromnu bol. Žao mi ga je. Žao mi je što je svoj život prekinuo na tako strašan način. Svaka žrtva ima svoju priču i svaka patnja je teška na svoj način. Stoga smatram da je jako važno da oni koji su medijski eksponirani paze na izgovorene riječi kako ne bi došlo do sekundarne viktimizacije žrtava. Zato mi je žao tog mladića koji je pucao na mene - poručio je i sam policajac Oskar Fiuri koji je bio žrtva tog napada, a koji je zbog pucnjeva morao proći najmanje četiri operacije.