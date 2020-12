Manijaka s Volge uhitili nakon 10.000 DNK testova

Ruski istražitelji objavili su kako su uhvatili zloglasnog manijaka s Volge, za kojeg se sumnja da je ubio najmanje 26 starijih žena prije gotovo deset godina.

Ruski istražni odbor identificirao je u utorak Radika Tagirova, 38-godišnjeg vodoinstalatera, za kojeg vjeruju da je 2011. i 2012. opljačkao i ubio 26 starijih žena širom središnje Rusije, Povolžja, a neka je ubojstva počinio i u planinskim krajevima Urala. Kako prenose mediji, Tagirov je priznao da je on volški manijak te 26 ubojstava iako se sumnja da je broj njegovih žrtava i veći. Neki mediji ističu kako bi broj njegovih žrtava mogao biti 32.

Glumio vodoinstalatera

Tagirov, koji je osuđen za krađu 2009. godine, ubio je prvu žrtvu u svome rodnom gradu Kazanju, velikom industrijskom središtu, jednom od najvećih ruskih gradova te glavnom gradu Republike Tatarstan. U Kazanu je zatim ubio još osam žena, nakon čega je, počevši u travnju 2012., proširio svoj “teritorij” i na druge gradove smještene uz rijeku Volgu stotinama kilometara daleko od Kazanja. Zbog toga su ga prozvali “manijak s Volge”. Iako se, na temelju DNK tragova, službeno tereti za 26 ubojstava, sumnja se da su se na Uralu u to vrijeme dogodila i druga ubojstva, pa točan broj njegovih žrtava nikada nije utvrđen.

Policija je Tagirova umalo uhvatila u rujnu 2011. godine kada je ubojicu na mjestu zločina zatekao žrtvin sin, ali uspio je pobjeći kroz prozor. I jedna od žrtava Tagirova uspjela je te godine preživjeti napad, ali nije uspjela opisati ubojicu jer je bila slijepa. Godine 2012. ubojica je snimljen nadzornom kamerom, no snimka nije bila dovoljno jasna da bi ga se moglo identificirati.

Tagirov je u svojim zločinima ciljao žene u dobi između 75 i 90 godina, koje su same živjele u trošnim kućama ili stanovima, prenose detalje lokalni mediji. Neke od njih sreo bi na ulici te im susretljivo ponudio pomoć u prijenosu njihovih teških torbi. U drugim se slučajevima pojavljivao na pragu domova svojih žrtava predstavljajući se kao socijalni radnik, vodoinstalater, električar ili komunalni radnik.

Žene je napadao čim bi ušao u kuću, pri čemu bi ih davio bilo čime što mu je bilo pri ruci poput pojasa s ogrtača, pregače iii štrika za sušenje rublja. Nakon što bi ih zadavio, opljačkao bi dragocjenosti iz kuća.

No, istražitelji su tijekom desetogodišnje istrage došli do zaključka da, iako je pljačkao novac i druge dragocjenosti, psihološki obrazac ponašanja ubojice upućuje na to da pljačka ipak nije bila glavni motiv ubijanja. Naime, u nekim je kućama dragocjenosti ostavljao nedirnute.

Povisili nagradu

Zadnja tri ubojstva počinio je između 25. i 27. rujna 2012. u Ufi, gradu gotovo 500 kilometara udaljenom od Kazana, nakon čega je stao sa zločinima iz nepoznatog razloga. Policija je tada posumnjala da je ubojica ili preminuo ili je bio uhićen zbog nečega nevezanog za ubojstva. No, ispalo je da je Tagirov jednostavno prestao sa zločinima, a razlog toj njegovoj odluci trebala bi pokazati istraga.

Policija je, unatoč prestanku serije ubojstava, cijelo vrijeme radila na utvrđivanju identiteta ubojice.

Ponuđena je i nagrada od milijun rublja za bilo kakve informacije koje bi dovele do uhićenja “manijaka s Volge” te je nagrada 2017. povišena na tri milijuna rublji (oko 250.000 kuna).

Policija je cijelo vrijeme pokušavala doći do ubojice preko uzoraka DNK nađenih na mjestima zločina, kao i otisaka cipela te drugih izuzetih dokaza. Bilo je potrebno 10.000 DNK testova i mnogo usporedbi u policijskoj bazi podataka da bi se u konačnici došlo do Radika Tagirova, rekli su istražitelji u utorak.