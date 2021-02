Mamić: Tko je dosad znao za Filipovića? HDZ ga je čim je ušao u Skupštinu trebao graditi kao kandidata

Od mora do mora. Ne kraj brodskog motora, kako pjeva Daleka obala, već po kopnu, od onog na Komarni koje se spaja sa stupovima budućeg Pelješkog mosta, preko vrgoračkog u Kokorićima, do Splita. Obilazi posljednja dva dana premijer Andrej Plenković jug Hrvatske, ističe pritom koje je projekte Vlada tamo gotovo završila, koje pomoći podijelila i koje planove za budućnost ima. Tajming? Tri mjeseca prije lokalnih izbora. Slučajnost ili pravi početak kampanje? Pitali smo stručnjake.

– Ma naravno da je premijer u kampanji. Političari su uvijek u kampanji, kako ne bi bili tri mjeseca prije izbora koji su im izuzetno važni. Jasno, parlamentarni su važniji, ali mjesto predsjednika stranke mjeri se po svim njegovim izbornim rezultatima – govori nam politička analitičarka Ankica Mamić pa dodaje kako je logično da prvi čovjek HDZ-a pozornost privlači na svoju stranku, a biračko tijelo animira.

VIDEO: Plenković na gradilištu Pelješkog mosta

Pelješki je most dobro mjesto za posjet, ističe A. Mamić, jer najveće je to gradilište u Hrvatskoj te je čitavoj državi od važnosti.

– To kampanji samo može pomoći, a treba imati na umu i da ona postaje puno važnija, što su vam kandidati slabiji – objašnjava naša sugovornica, a mi pitamo jesu li takvi onda HDZ-ovi kandidati. Slabi?

– Teško je sad baš tako ih okarakterizirati jer ljude jednostavno ne poznajemo. Dosad istaknuti kandidati uglavnom su nepoznati široj javnosti, a lokalni su izbori, prije svega, personalni izbori. Ne želim reći da su, primjerice, Vice Mihanović za Split i Davor Filipović za Zagreb nekompetentni, ali moram priznati da se HDZ odlučio na zaista riskantnu strategiju. Barem što se čelnih ljudi tiče – govori nam Ankica Mamić. A što se listi za vijeća tiče?

– Kad se glasa za listu, glasa se za markicu, a HDZ-ova vrijedi otprilike 25 posto, bez obzira na to što se događalo – kaže politička analitičarka. Jesu li se kandidati onda trebali ranije istaknuti?

Svi bildaju mišiće u epidemiji

– Vidljivost je ključna. Tko je dosad znao za Davora Filipovića? HDZ je, kad je Filipović ušao u Skupštinu, odmah njega trebao graditi kao budućeg kandidata za gradonačelnika. Jer vi marketinškim budžetom možete ljude učiniti vidljivima, ali ne i javnosti poznatima – ističe Ankica Mamić, koju pitamo jesu li najbolje napravili oni koji svoju kandidaturu rano profilirali. Poput, primjerice, Tomislava Tomaševića iz Možemo!, koji se ovih dana “bacio” i na obilaske zagrebačkih kvartova.

– Obilaženje je svakako dobra stvar i “door to door” je ono što ljudi vole. Oni žele čuti što taj netko može napraviti za njih, za njihovu ulicu. Ovdje bih, kao najbolji primjer, istaknula Most koji je sve svoje poznate saborske zastupnike stavio u funkciju lokalnih kampanja. Oni se druže s biračima i sve skupa objavljuju na društvenim mrežama da svima bude dostupno – objašnjava naša sugovornica, a mi pitamo i na kojim bi se temama mogli dobiti izbori u svibnju. Ili, preciznije, koliko je koristan jučerašnji savjet ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića Istranima koji su najavili otvaranje terasa 1. ožujka.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

– Ne treba na epidemiji bildati mišiće pred izbore – rekao je Božinović, malo možda i zaboravivši da je glavni slogan kampanje njegove stranke za prošli ispit demokracije bio upravo “Sigurna Hrvatska”. Je li se s jučerašnjom izjavom “zaletio”?

– Slažem se s Božinovićem, ne treba na epidemiji bildati mišiće. Ali to svi rade. Dobra je odluka HDZ-a bila da se izbori održe na ljeto jer smo na jesen uletjeli u takve brojke da je pitanje kako bi izbori uopće izgledali. S druge strane, u Istri igranje s epidemijom neće ionako imati veći utjecaj jer se ondje više-manje zna kako će izbori završiti. Prekomjerno granatiranje nije im potrebno jer je IDS lokalno otprilike što je HDZ nacionalno – objasnila je Ankica Mamić.

Da je sasvim logično u predizbornom razdoblju iskorištavati prilike za pojavljivanje i nametanje svojih tema, smatra politički analitičar Davor Gjenero. A da je i premijer Plenković odabrao područje Hrvatske koje mu je povoljno, također je činjenica, kaže naš sugovornik.

– U Dubrovačko-neretvanskoj županiji imao je dva dobra naglaska, Pelješki most i studentski dom, ali on ondje nema problema ni u županiji ni u gradu. Šibenik i Zadar mu isto dobro stoje, jedino u Splitu ima kandidata koji je nedovoljno prepoznatljiv – i na posjet Splitsko-dalmatinskoj županiji referirao se Davor Gjenero pa dodao kako bi Split premijeru trebao biti jedan od prioriteta. Dobro da se onuda prošetao, kaže Gjenero, a mi pitamo bi li se trebao šetati i Zagrebom.

Program kao mantra u kampanji

– A nije baš to dobar grad za šetnju jer nema u njemu što pokazati. Ovaj mladi čovjek kojeg je HDZ istaknuo kao kandidata za metropolu krenuo je s jako dobrom retorikom, ali najveći problem u sljedećem razdoblju bit će to što je model koji je uspostavio Milan Bandić doveo do totalne blokade i pucanje budžeta po šavovima, a restriktivne politike nisu popularne na prvu loptu – govori Gjenero, a mi pitamo i koliko će se lokalni političari na Baniji u kampanji koncentrirati na tragediju koja im se dogodila.

– Gradonačelnik Petrinje, primjerice, imao je prilično dobre rezultate i prije potresa, tako da on ima pravo govoriti o tome što je napravljeno i poslije – kaže Davor Gjenero.

A da je potres sklizak teren, upozorava stručnjak za odnose s javnošću Damir Jugo.

– Dogodio se vrlo nedavno i ima izravan utjecaj na to kako se ljudi osjećaju i kako žive. Za neke od birača ponašanje lokalnih političara nakon potresa bit će ključan faktor u odabiru, ali kandidati moraju paziti jer svako pretjerivanje odavat će dojam da netko želi poentirati na tuđoj nesreći, što će birači sankcionirati – pojašnjava Jugo, pa dodaje kako će se, u ovoj situaciji pandemije i potresa, gledati baš svaki detalj. Uključujući i novčani, odnosno koliko se troši na kampanju.

– Primjerice, džambo plakati dobar su alat za privlačenje pažnje, ali bude li ih previše, dojam će biti da se netko razbacuje i troši nemilice. Puno iskoristivije u ovo vrijeme bit će digitalne platforme – govori Jugo, a mi pitamo i kako da zasad “nevidljive” kandidate javnost što bolje upozna.

– Oni moraju ponuditi program i dobro ga iskomunicirati. Programi su vam, u principu, mantre u kampanji. Vrlo mali postotak birača ih iščitava i proučava, tako da je ključno da budu što sažetiji i da ih se može zapamtiti. Pet točaka, tri prioriteta, kad su tako formulirani, onda ljudi lakše stranke povezuju s projektima – objasnio je Damir Jugo.