Mali Večernji, ljetni dodatak Večernjeg lista

“Ma Čedo je više džezer nego Srbin”, kaže ugledna odvjetnica Jadranka Sloković govoreći o svom životnom i poslovnom partneru Čedi Prodanoviću. Upravo oni otvaraju seriju ljetnih intervjua novinarke Ive Puljić Šego i prvi su par malog Večernjaka, posebnog priloga koji od ponedjeljka 9. srpnja donosi obilje ljetnog štiva, ali i razbibrige.

Dogme o doručku

Naime, svakog radnog dana – od ponedjeljka do četvrtaka – uz veliki i “obični” Večernji list, koji donosi sve svoje uobičajene rubrike, u posebnom paketu na kioscima bit će i mali Večernjak. Cijena tog jedinstvenog ljetnog paketa bit će deset kuna, a za dvije dodatne kune čitatelji će na 40 stranica dodatnog ljetnog izdanja svojeg omiljenog dnevnog lista pronaći: intervju, reportažu, zanimljive priče iz povijesti i znanosti, priče o najvećim zločincima svijeta, ali i najvećim zavodnicima svih vremena, živote Hrvata koji su uspjeli izvan Lijepe Naše, kao i priče o najmisterioznijim događajima koji već generacijama okupiraju ljudsku maštu.

Uz to u svakom malom Večernjaku na osam stranica donosimo uzbudljivi erotski ljubavni roman u nastavcima, a slijedi i punih osam stranica križaljki i enigmatskih zadataka te stripovi.

U prvom broju malog Večernjaka u ponedjeljak, uz već spomenuti intervju s Jadrankom Sloković i Čedom Prodanovićem, u kojem oni govore o svojim slavnim klijentima i sudskim procesima, ali i o politici, glazbi, kazalištu, modi, šopingu, zajedničkom životu i poslu... donosimo i uzbudljivu priču o Casanovi, najvećem zavodniku svih vremena, zatim prvu priču iz naše podrubrike “samopomoć” koja će se svakog ponedjeljka baviti zdravom prehranom i brojnim dogmama koje vladaju na tom području.

Tako u prvom nastavku te kolumne o zdravoj, ali mudroj prehrani nutricionist Bojan Stojnić objašnjava zašto pravilo o nužnosti doručka više ne vrijedi.

On kaže:

“Jednostavno je! Ako se probudite gladni, doručkujte. Ali ako ujutro niste gladni, preskočite taj obrok.” U ponedjeljak mali Večernjak donosi i priču u Evelin Novak, opernoj divi porijeklom iz Međimurja, koja gradi izuzetno uspješnu inozemnu karijeru, a koja će već dan kasnije, u utorak 10. srpnja, pjevati uz proslavljenog tenora Josea Curu na zadnjem koncertu festivala Zagreb Classic, na kojem su ovog ljeta Zagrepčani uživali u vrhunskim umjetničkim doživljajima pod zvjezdanim nebom, na dekicama iza Umjetničkog paviljona, tj. na festivalu na popularnom Tomislavcu.

U danima koji slijede mali Večernjak donosi novo štivo stvoreno za uživanje na plaži, na nekom gradskom balkonu ili pod suncobranom bilo gdje na odmoru. Čitatelji će tako vidjeti do sada nepoznato lice Borisa Jokića, ali i upoznati mladu glumicu Madu Peršić, novu kontesu Neru u histrionskoj “Gričkoj vještici”, predstavi koju je režirao Dražen Ferenčina, a uz koju će Zagrepčani i gosti njihova grada provesti kazališno ljeto na Opatovini. Uz to čitatelje vodimo i u uzbudljivi lov na jegulje, te im sugeriramo kako da sami prirede ovu vrhunsku deliciju, ali i na skok s Masleničkog mosta. U toj se avanturi okušao naš zadarski novinar Frane Šarić i potom spremno priznao kako je postao adrenalinski “ovisnik”.

Za okorjele križaljkaše

No mali i veliki Večernjak u paketu, koji čitatelje na kioscima čeka u ponedjeljak, ali i u danima koji će slijediti, nisu “sami”. Uz njih će, naime, biti zapakiran i maleni dar. U ponedjeljak će to biti olovka Večernjeg lista, da se nađe pri ruci svima koji će prvo riješiti križaljke, a već u utorak to je novo iznenađenje. Mali smo Večernjak koncipirali tako da bude zabava i dobro štivo za sve članove obitelji, a upravo ga tako treba i čitati, jednostavno će svaki član obitelji izabrati one stranice koje ga najviše zanimaju.