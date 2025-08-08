Mali Roko je požurio na svijet: Suprug porodio ženu u autu na cesti u Slanom, sve se odvilo u nekoliko minuta

Gotovo filmska scena odigrala se na jugu Hrvatske. Suprug je porodio svoju ženu na prednjem sjedalu automobila, koji su morali zaustaviti uz cestu jer nisu stigli do dubrovačke bolnice. Naime, sve se dogodilo ispred ambulante u Slanom, a priča je ubrzo postala glavna tema mjesta. Cijeli događaj je za Dubrovački dnevnik prepričala ponosna tetka Katarina.

Mami Ivani je termin poroda bio je 9. kolovoza, a u srijedu se osjećala odlično. Dan je provela s obitelji na ručku kod mame u Neumu i ništa nije nagovještavalo da će upravo tog dana krenuti u porod. Prema riječima tete Katarine, Ivana je poslijepodne osjetila blage bolove pa su ona i suprug krenuli prema Dubrovniku, gdje žive. No, neposredno prije Slanog puknuo joj je vodenjak. Budući da se porod naglo ubrzao, pokušali su doći do ambulante u Slanom, ali nisu uspjeli.

Suprug je zaustavio automobil uz cestu i odmah kontaktirao Hitnu pomoć. "Uz telefonske upute koje je primao, hrabro je pristupio porodu. Iako je medicinski tim stigao za manje od 10 minuta, maleni Roko je već stigao na svijet!", ispričala je tetka Katarina o svom bratu Marijanu, kuharu po struci. U pomoć su priskočile i zaposlenice obližnje trgovine, na čemu im je obitelj posebno zahvalna. "Također, veliko hvala timu hitne medicinske pomoći iz Banića koji su preuzeli Ivanu i bebu te ih sigurno prevezli do bolnice, a ocu su savjetovali da vozi polako – jer oni 'lete'", dodala je Katarina Raguž. U bolnici su obavljeni svi pregledi i utvrđeno je da su mama i beba odlično. Roko je pri rođenju imao 4100 grama i 53 centimetra te je stigao kao treći brat u obitelji – malo čudo koje nije moglo čekati.