Majka pratila sina preko kontroverzne aplikacije, pa ga zatekla tijekom odnosa s učiteljicom

Glasine o neprimjerenoj vezi učiteljice i učenika kružile su školom već mjesecima prije incidenta tijekom kojeg je majka zatekla sina s 26-godišnjom učiteljicom tijekom seksa u automobilu. Majka ga je pratila puteam aplikacije Life 360 koji je potajno instalirala na sinov mobitel, a sumnjičava je postala nakon što je izostajao s treninga ragbija.

Umjesto da je bio na treningu aplikacija ga je locirala u obližnjem parku. Majka je sjela u automobil i odvezla se do tog mjesta na kojem je zatekla sina tijekom odnosa sa srednjoškolskom učiteljicom Gabrielom Cartaya-Neufeld, prenosi The New York Post . Nakon što je napravila nekoliko fotografija pozvala je policiju, a učiteljica je privedena.

Učiteljica prirodnih znanosti našla se s tinejdžerom u svom automobilu, a ranije su se već nalazili u njegovoj kući, te u njenom stanu, rekli su tužitelji. Glasine o neprikladnom odnosu kružile su mjesecima, a učiteljica je optužena za kazneno djelo neprikladnog seksualnog odnosa s učenikom. Krajem prošlog mjeseca odvedena je u zatvor okruga Mecklenburg, ali je u međuvremenu puštena uz jamčevinu.

Aplikacija Life 360, postala je sve popularnija među roditeljima koji na taj način žele nadzirati svoju djecu. Ima oko 50 milijuna aktivnih korisnika i očekivalo se da će zaraditi 300 milijuna dolara ove godine. No kritičari su doveli u pitanje sveobuhvatnu i ponekad opresivnu prisutnost aplikacije, te njenu praksu prikupljanja podataka.

