Majka muškarca koji je umro nakon sukoba s policijom: 'Bio je opasan za sebe i okolinu'

U incidentu koji se dogodio rano jutros u mjestu Velika Trnovitica poginuo je 37-godišnjak. Oko 7:10 sati policija je pozvana jer je muškarac nožem prijetio mještanima. U postupanju je ozlijeđeno troje službenika, a nakon što je muškarac savladan, naglo mu je pozlilo te je preminuo prije dolaska Hitne pomoći.

Njegova majka kroz suze je ispričala reporterima Pixsella o životu sa sinom koji je bolovao od paranoidne shizofrenije. "Dvije i pol godine već od kad se rezao motorkom, vješao se, imao je svakakve ispade, ali nije pristajao na liječenje. Bude po mjesec dana i puste ga, tu su ga dovezli sa strganom nogom, iskipali ga... doktor me predlagao za skrbnika, ali ja nisam službeni skrbnik" istaknula je gospođa.

Ispričala je da već dugo moli sudove i socijalni centar za prava i skrb koje njen sin zaslužuje, no sustav je bio sporiji od njegove bolesti. Rješenje o pokretanju sudskog postupka dobila je jučer. "Dobila sam od doktora koji će vještačiti da mu se uzme poslovna sposobnost da ga se može liječiti i da ga se može u neku ustanovu smjestiti jer je bio opasan za sebe i za okolinu" dodala je.

Njen sin bio je na promatranju do prošlog vikenda kada je na njegovo inzistiranje došla po njega. Tada joj je rekao da mora kositi i raditi na dvorištu, te se toliko htio vratiti kući da si je naručio taksi. Posljednji put je s njim razgovarala sinoć nakon što je popio tablete, a što se dogodilo jutros, ona ne zna. "Zvali su me da nije dobro, ja sam došla i tu sam ga našla tu je ležao pod najlonom, nisu mi ga dali ni vidjeti. Treba da se nešto dogodi, dvije i pol godine sam molila i kumila i zvala socijalnu radnicu..." požalila se majka kroz suze.

POVEZANI ČLANCI:

U stanje njenog sina, kaže, bile su upućene sve relevantne institucije, no to nije bilo dovoljno da se tragedija spriječi. "Svi sve znaju, ali na žalost, svi štite. On ako neće na liječenje, nitko ništa ne može, dokle god sud ne izda to rješenje da ga liše sposobnosti, oni ne mogu ništa" opisala je problem.

Njen sin posljednjih godinu dana nije išao na liječenje ni na kontrolu nakon lošeg iskustva u jednoj bolnici. "Kad su ga zadnji put odveli, kada mu je otac umro, deset dana nismo znali što se događa. Vezali su ga, tukli, svašta nešto. On je rekao da je bio gladan i žedan. Nakon toga se bojao ići i na kontrolu u druge bolnice" priznala je.

VIDEO Razgovor s majkom muškarca koji je preminuo u Garešnici