Mađarska čeka rezultate, Orban se nada četvrtom mandatu, na biralištima se stvarale velike gužve

Mađari su u velikom broju izašli na parlamentarne izbore na kojima se konzervativni premijer Viktor Orban nada osvojiti četvrti uzastopni mandat.

Suočavajući se s Orbanom, šest oporbenih stranaka dogovorilo je savez bez presedana kako bi svrgnuli s vlasti 58-godišnjeg čelnika.

Optužen od strane Bruxellesa za višestruke napade na vladavinu prava, Orban je tijekom 12 godina gušio pravosuđe i medije dok je zagovarao ultrakonzervativnu viziju društva.

Birališta su zatvorena u 19 sati nakon velikih gužvi - odaziv je bio 67,8 posto pola sata prije zatvaranja, što je brojka vrlo blizu one iz 2018. godine.

U nedostatku izlaznih anketa, prve projekcije bit će poznate tek kasnije navečer. Većina ispitivanja javnog mnijenja daje prednost Fideszu, vladajućoj stranci, ali bitka nikada nije bila tako blizu i analitičari ostaju oprezni.

Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS Hungarian Prime Minister Viktor Orban and his wife Aniko Levai pose for a photo before casting their votes, at a polling station during the Hungarian parliamentary election, in Budapest, Hungary, April 3, 2022. REUTERS/Bernadett Szabo Photo: BERNADETT SZABO/REUTERS

Odjeven u crni sako, Orban je sa suprugom Aniko Levai glasao rano ujutro u školi u predgrađu Budimpešte, obećavajući "veliku pobjedu".

Oporbeni čelnik Peter Marki-Zay, katolik i otac sedmero djece, ubacio je svoj glasački listić u glasačku kutiju sa svojom obitelji, nakon što je prisustvovao misi u svom gradu Hodmezovasarhelyju na jugoistoku zemlje.

Iako se i dalje nada pobjedi, 49-godišnji konzervativni gradonačelnik Marki-Zay osudio je "nepoštene i nemoguće uvjete" koji imaju za cilj omogućiti njegovom suparniku da "zauvijek ostane na vlasti".

Glasanje je održano prvi put pod nadzorom više od 200 međunarodnih promatrača. Vladajući Fidesz i oporbeni savez također su rasporedili na tisuće promatrača dobrovoljaca.