Ljudi diljem Hrvatske pucaju po šavovima, cijena piletine rekordno skočila: 'Ovo je bezobrazno'

S prosječnom cijenom kilograma za oko 25 do 30 kuna gril-pile i dalje je jedan od isplativijih ručkova, kad su u pitanju cijene mesa.



No u pileći ili pureći file na policama trgovina mnogi ovih dana gledaju zabezeknuto s obzirom na to da su u njihovim cijenama brojevi prije zareza i troznamenkasti.