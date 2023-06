Hrvatima dostupniji odmor u Tunisu, Grčkoj i Egiptu od naše obale: 'To je žalosno'

Bijeg od vrućina na Jadran ove će si godine rijetki Hrvati moći priuštiti jer je era jeftinih ljetovanja završila. Tako su Tunis, Egipat i Grčka hit destinacije za dobar dio Hrvata jer im je ljetovanje na našoj obali postalo luksuz, piše N1 . “Morate se s tom činjenicom pomiriti i tražiti neka druga rješenja. Kao i 93 posto naših ljudi koji nemaju vikendice ili apartmane na moru, ne idemo na ljetovanje”, kaže Siniša. Dodaje kako cijene apartmana rastu brže nego plaće, pa će se ove godine noge hladiti u lavoru. Oni s nekretninama na moru ovo će ljeto lakše disati, a tražit će se i smještaj u obiteljskim i apartmanima prijatelja.

"U principu je postalo puno jeftinije otići izvan Hrvatske na ljetovanje nego ljetovati u Hrvatskoj, što je u principu žalosno, ali eto, tako je dobro za turizam, ali je loše za stanovnike", kaže Valentina iz Zagreba.

Prosječna cijena smještaja za četveročlanu obitelj u trajanju od tjedan dana na Jadranu i to krajem srpnja stoji do 1200 eura za privatni smještaj, a oko 4000 za hotelski. Tunis i Egipat jeftinija su opcija, radilo se o privatnom ili hotelskom smještaju gdje se cijene kreću od 280 do 1400 eura, a Grčka obala je skuplja samo što se tiče hotela. Tjedan dana ljetovanja tamo stoji 5000 eura.

“Zemlje poput Tunisa ili Egipta još uvijek nude povoljnije ljetovanje nego u Hrvatskoj jer tamo za all inclusive, bez dodatnih troškova, s uključenom avionskom kartom možete po osobi ljetovati za 600-700 eura, a u Hrvatskoj za taj iznos možete dobiti smještaj od tri zvjezdice, noćenje, doručak i polupansion, ne možete dobiti čak ni sedam dana apartmana”, kaže Ana Magdić, voditeljica prodaje u turističkoj agenciji.

“Najvažniji strah hrvatskog turizma ove godine trebao bi biti odnos kvalitete i vrijednosti koje se dobivaju za novac. Ako tu pogriješimo, sad ne govorimo samo o domaćim stanovnicima koji su žrtva svega ovoga što se događa oko nas, nego ako narušimo odnos kvalitete i novca, stvarno ćemo biti u problemima”, kaže Neven Ivandić iz Instituta za turizam.

