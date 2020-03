Lijes na groblju čuva policija, a obitelj preminulog tvrdi: On nije bio u samoizolaciji

Anton Nino Kernjus (71) iz Brtonigle u Isti najvjerojatnije je prva žrtva koronavirusa u Hrvatskoj, a njegova snaha Kety Visintin kaže kako 71-godišnjak uopće nije bio pod zdravstvenim nadzorom kako tvrdi istarski stožer. Preminuli muškarac je pozitivan na koronavirus, no još se čeka nalaz obdukcije koji će utvrditi uzrok smrti.

– Nino nije imao nikakvu mjeru niti išta da je pod zdravstvenim nadzorom. Ne znam zašto oni to govore da je bio u samoizolaciji zbog kontakta s moguće zaraženim ljudima. On je bio normalan i zdrav čovjek kao ja i vi. Da bi netko bio pod takvim zdravstvenim nadzorom onda su trebali dati nekakav papir za to a toga nema. Ljudi koji dolaze iz Italije koji su s takvim simptomima i pod sumnjom kod sebe imaju nešto napisano i potpisano. On nije imao ništa od liječnika. Da je i nešto bilo sumnjivo on bi zatvorio konobu i ne bi niti radio. On je radio do zadnjeg dana do kada se moglo. U subotu su još radili do šest sati popodne kao i svi ostali – pojašnjava snaha preminulog za 24 sata.

U nedjelju navečer osjetio je slabost, a temperaturu je dobio u ponedjeljak. Sam je zvao svog liječnika, a potom i liječnika epidemiologa. Epidemiolog mu je rekao da ne treba odmah paničariti i da to može biti obična gripica. U utorak ujutro temperatura je Ninu još uvijek bila povišena. Opet je nazvao epidemiologa u Umagu. Liječnik iz Umaga mu je rekao da će netko doći po njega da ga voze u Pulu zbog uzimanja brisa tako da mu je supruga već bila pripremila torbu i sve za bolnicu. No, nitko nije došao.

– Mislim da se ovdje nešto zataškava. Pa mi smo odmah, čim je još u ponedjeljak Nino imao temperaturu s osjećajem slabosti i teškog disanja, posumnjali na koronavirus. Ja ništa ne kažem niti ikoga krivim, ali, Nino i da je stigao do bolnice, možda bi umro – kaže snaha preminulog.

Pogrebno vozilo s lijesom preminulog Kernjusa na umaškom groblju čuvala je policija.