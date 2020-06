Liječnica iz Zagreba: Slutila sam koronu već krajem 2019. Imali puno čudnih slučajeva

Istraživanja su otkrila čudne dokaze koji upućuju da se koronavirus u Kini počeo širiti vjerojatno u puno ranije nego se za njega službeno doznalo. Osam tisuća kilometara od Wuhana, u Domu zdravlja Centar u Martićevoj ulici u Zagrebu, nešto je neobično u prosincu sumnjala i liječnica Ljubica Lazić Vuletić, spec. obiteljske medicine, u nekoliko navrata dosad proglašena najdoktorom Hrvatske. Za čudnu bolest u Kini je već bila čula tad, i neobični simptomi kod nekih pacijenata bili su joj veoma sumnjivi.

- Već krajem prosinca, a pogotovo u siječnju i veljači, imali smo pacijente s neobičnom kliničkom slikom, koja nam tad nije bila potpuno jasna - bolest se manifestirala visokom temperaturom i izrazito otežanim disanjem, pa i kod ljudi koji nikad nisu imali problema s disanjem. Bilo je više upala pluća nego inače, i ti su se respiratorni efekti više komplicirali, sve je bilo neobično - ispričala je za 24sata liječnica, danas uvjerena da je bila riječ zapravo o Covid-19.

Dodaje da su uglavnom bili u pitanju ljudi u dobi od 40 do 50 godina, ali zabljilježeno je i nekoliko slučajeva kod djece. Otežano disanje moguće je i u gripi, kaže, ali je vrlo neobično bilo to što je dio ljudi s tim simptomima bio cijepljen protiv gripe.

>> VIDEO Alemka Markotić: Moguće je da se cjepivo za koronavirus proizvodi u Imunološkom zavodu

- U mojoj su ambulanti bila tri teža slučaja, preporuka je bila da ih se hospitalizira, no ljudi su to odbili. Njihovo je liječenje na kraju trajalo tri, čak četiri tjedna, što je bilo neobično. Pratili smo što se događa u Kini, no nismo očekivali da će virus doći do nas - zaključuje dr. Lazić Vuletić, uz napomenu kako će serološka testiranja opće populacije pokazati koliko je ljudi preboljelo Covid-19 a da to nije niti znalo.