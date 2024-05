Legalni uzgoj indijske konoplje, koristili i za uzgoj stotina kilograma marihuane?

Najnovija združena akcija policije i USKOK-a rezultirala je uhićenjem 10 osoba, među kojima je, prema neslužbenim informacijama i jedan gospodarstvenik. Uhićenici se sumnjiče za zločinačko udruženje radi zloporabe droge, a po neslužbenim informacijama, bili su prilično inovativni u tom "poslu". Neslužbeno se doznaje da su neki od osumnjičenika legalno proizvodili industrijsku konoplju, za što su imali potrebne dozvole, pa su taj legalni posao, onda iskoristili i za nelegalnu proizvodnju marihuane. I to u stotinama kilograma. Neslužbeno se može čuti i da je bila riječ o dobro uhodanom poslu, jer se "proizvodnja" odvijala po halama i skladištima u Slavoniji.

Uglavnom, policija je po nalogu USKOK-a spomenutih 10 osoba uhitila na području grada Zagreba, Osječko-baranjske, Bjelovarsko-bilogorske i Splitsko-dalmatinske županije. Osoba koja je uhićena u Splitu, navodno se tamo zatekla, a nakon što je osumnjičenicima policija s nalogom za pretragu zakucala na vrata ranom zorom, uslijedilo je ono što se i inače radi u takvim situacijama: pretrage stanova, kuća, automobila, poslovnih prostora. Kako je riječ o akciji u kojoj je više osoba uhićeno diljem Hrvatske, policiji će zasigurno trebati vremena da se obave sve pretrage. Kada to bude napravljeno, osumnjičenici će biti dovedeni u USKOK radi ispitivanja, nakon čega će se odlučiti i hoće li se, te ako hoće, protiv koliko osoba i po kojim osnovama tražiti određivanje istražnog zatvora. Ako USKOK bude tražio određivanje istražnog zatvora, o tom zahtjevu će odlučivati sudac istrage Županijskog suda u Osijeku.

Kada sav policijsko-uskočki posao bude dovršen, vjerojatno će se znati i više detalja, poput vrijednosti proizvedene droge, kome se prodavala, kako su osumnjičenici novac dijelili, koliko su zaradili, tko je što tko u sklopu zločinačkog udruženja radio i koliko je zločinačko udruženje djelovalo. Praksa pokazuje da ovakve zločinačke organizacije budu otkrivene nakon što su ih istražitelji kroz neko duže vrijeme tajno nadzirali i pratili, odnosno tajno snimali njihovu komunikaciju. Inače, to da se legalni posao s uzgojem indijske konoplje koristi kao pokriće za proizvodnju ilegalne marihuane, nije baš često, no bilo je takvih primjera. Najpoznatiji je onaj Maria Lončara koji je 2021. bio uhićen zbog sumnje da je u Smilčiću kod Zadra, na plantaži industrijske konoplje posadio 7.728 biljaka marihuane, ukupne težine veće od 8,8 tona. Lončara se teretilo da je od 1. svibnja do 18. kolovoza 2021. na području katastarske općine Islam Grčki, na državnom zemljištu u zakupu, gdje je njegova tvrtka prijavila dopuštenu sadnju industrijske konoplje, na dijelu polja površine od 21.000 kvadratnih metara, od ukupno 20.841 zasađenih stabljika, posadio 7.728 biljaka konoplje čiji su lišće i cvjetni vrhovi sadržavali više od 0,3 posto THC-a. Te biljke, sadržavale 8.860 kilograma marihuane. Da stvar bude gora, Lončar je za tu najveću, kako se kasnije ispostavilo, plantažu legalne marihuane, ranije dobio i državne poticaje. U veljači lani je sa suoptuženicima nepravomoćno osuđen;, on i još dvojica dobili su po pet godina zatvora svaki, dok je jedan osuđen na šest godina zatvora.