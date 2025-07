Laura će se vratiti u Hrvatsku: 'Bila sam sigurna da ću ostati u Nizozemskoj, sad imam jedan cilj...'

Što potiče mlade na odlazak iz Hrvatske? Da ih pitate, vjerojatno ni časka ne bi časili prije no što bi vam na pitanje odgovorili. No, što ih potiče na to da se iz, mahom sređenijih, uređenijih i za život po mnogočemu optimalnijih krajeva svijeta vrate u domovinu... To su već pitanja na koja bi se odgovore dalo potražiti u rubrikama ljubavi, nostalgije, domoljublja, uz dodatak nedvosmislene želje da se u svojoj zemlji - ostavi trag. Jedan od takvih primjera je 21-godišnja Laura Kudrić. Ova mlada djevojka rodom iz Požege trenutačno studira sportski menadžment na Sveučilištu primijenjenih znanosti u nizozemskoj Bredi. Iako joj, kako nam je i sama priznala, isprve nije bilo ni u primisli vratiti se nakon što stekne odgovarajuću akademsku titulu, s odmakom od dvije nizozemske godine više ne dvoji.

- Dok je studij u inozemstvu bio još samo ideja i prije same selidbe, bila sam sigurna da ću otići na fakultet, a onda tamo i ostati, nikako mi nije bilo u planu vratiti se. Međutim, vrlo kratko nakon što sam otišla, odlučila sam da će selidba ipak biti samo privremena, dok ne završim fakultet te da ću se onda vratiti kući. Kako vrijeme prolazi, sve sam sigurnija u tu odluku. Iako je studij u Nizozemskoj jedno neprocjenjivo iskustvo, jedva se čekam vratiti u Hrvatsku. Moj je glavni cilj sve stečeno znanje i iskustvo iz zemlje kao što je Nizozemska donijeti u Hrvatsku, što generalno, a što u području sporta.

Kad je odluka već takva, što u startu pozdravljamo, upitali smo Lauru - što joj Hrvatska, jednom kada se vrati, može ponuditi u smislu daljnjeg progresa njene karijere? Drugim riječima, ima li se "čemu nadati"? Jesu li mladi ljudi koji odustaju od Hrvatske u pravu kada tako odluče ili bi upravo oni trebali postati i biti zamašnjak promjena u našem društvu, oni koji će njima samima stvoriti šansu?

- Na ovo pitanje nema jednostavnog odgovora. U određenoj su mjeri mladi u pravu kada se odluče na odlazak. Vjerujem da je mladim, prosperitetnim ljudima često frustrirajuće što osjećaju stagnaciju, odnosno da se društvo nedovoljno mijenja, da ih nedovoljno cijeni, te da trud često nije sam dovoljan za uspjeh. Druge države možda nude veće plaće, uređenije sustave i jasnija pravila napredovanja. S druge strane, smatram kako bi upravo mi trebali biti ti pokretači promjena. Nijedna se zemlja ne mijenja bez svojih novih generacija. Hrvatska nije zemlja bez potencijala. Oni mladi koji ostaju, ili se vraćaju, mogu svojim znanjem, energijom i idejama potaknuti pozitivne pomake u društvu. Smatram kako je važno naglasiti da ostanak u Hrvatskoj nije pasivnost, već odgovornost.

Foto: Privatni album

Odgovor je to sa stavom, baš onakav kakvog bi ga trebalo prezentirati. Hrvatska je, po najnovijim pokazateljima, europska zemlja u kojoj mladi najkasnije, s prosječno 33 godine tek napuštaju roditeljski dom. Baš je stoga ključna riječ u čitavoj priči - odgovornost. Laura, maturantica zagrebačke XVI. gimnazije, svoju je odgovornost osjetila, ali i preuzela vrlo rano.

- Mogu reći da je moj uzbudljiv akademski put započeo još prije deset godina kad sam se s obitelji iz Pakraca preselila u Zagreb. U Zagrebu sam završila osnovnu i upisala srednju školu, međutim već me ta selidba ponukala da težim prema nekim novim izazovima. Zagreb mi je brzo postao dom, ali već sam pri upisu srednje škole znala da svoje školovanje neću završiti ovdje, već u nekoj drugoj europskoj državi. Po prirodi sam osoba koja se odlučuje na velike pothvate i traži nove inspiracije, odatle i moja odluka za studijem u Nizozemskoj. Htjela sam isprobati život negdje drugdje, otvoriti si vidike, upoznati ljude iz cijelog svijeta, stvoriti si razne prilike i putovati dok sam još mlada jer, kako ja volim reći, kad ću ako neću sad?

A u Nizozemskoj je dobila golemu priliku. Laura nam tu zemlju predstavlja kao "El Dorado" za studente i mlađu populaciju. Studenti su, kaže naša sugovornica, u Nizozemskoj, "veća klasa".

- Veliki je fokus na dobrobiti studenata, država nudi i mnoge stipendijske prilike te svi imamo vrlo dobro izbalansirani akademski, poslovni i socijalni život. Najveći benefit takvog tipa fakulteta u Nizozemskoj je taj što je otprilike jedna trećina cjelokupnog studija određena za stručnu praksu što znači da studenti jednu cijelu akademsku godinu odlaze raditi u kompanije kao praktikanti. Na području sportskog menadžmenta, ali i na drugim područjima, to znači stvaranje temelja kao budućeg profesionalca u industriji. To je prilika za upijanje znanja koje ti nitko ne može prenijeti na predavanjima ili kroz knjige. Posebno u svijetu sportskog menadžmenta smatram kako je izuzetno bitno vidjeti kako se procesi odvijaju na samom terenu – nešto što mi u učionici fakulteta ne možemo u potpunosti usvojiti. Nakon takve prakse, mi smo već sposobni za samostalan rad, a veliki broj studenata se u istim tim tvrtkama u kojima su odrađivali praksu pri završetku fakulteta i zaposli jer je to i idealna prilika za stvoriti bitne konekcije i dokazati svoje sposobnosti.

Foto: Privatni album

Laura svoju stručnu praksu odrađuje kod kuće, u instituciji koja zna kako je to - stvoriti prvake. I njeno iskustvo iz Hrvatskog nogometnog saveza opisuje kao puni pogodak.

- Mogu reći da je to ostvarenje snova nekome tko studira sportski menadžment, vjerno prati nogomet te se time želi i baviti jednoga dana. U HNS-u mi je jako lijepo, prihvatili su me kao dio obitelji. Mogu reći da je izazovno jer je posao dinamičan i nepredvidiv, ali sam jako zahvalna na prilici jer smatram kako je Savez idealna platforma za upijanje znanja i oblikovanje u mladog profesionalca u sportskom menadžmentu. U Savezu radim s izuzetnim ljudima koji su vrlo pristupačni, otvoreni i koji svoje znanje i iskustvo žele prenijeti i na mene te imam priliku upoznati se sa svim aspektima rada jedne takve organizacije.

Iako nogomet nikad nije igrala, Laura je znala da se njime želi baviti baš na ovaj način.

- Kao mlađa sam trenirala neke druge sportove, međutim uz moje druge obaveze poput glazbene škole, dramske skupine i drugih, uvijek su pali u drugi plan. Iako sam oduvijek voljela sport, posebice nogomet, tek sam s godinama shvatila da je to nešto čime se želim baviti, ali van terena. Svi članovi moje obitelji su vjerni pratitelji nogometa, tata je prije amaterski i igrao i ja volim reći da mi je nogomet u krvi, što zbog njih, što zbog činjenice da sam Hrvatica i da smo mi nogometna nacija. To je bila idealna odskočna daska za odabir buduće karijere, uz moje sposobnosti organizacije, suradnje s ljudima i ponekih ekonomskih vještina koje su itekako potrebne za studij menadžmenta.

Posebna strast Lauri su putovanja. Poentira nam kako ne može u potpunosti doživjeti grad u koji je stigla ako ne posjeti stadion njihovog kluba. Logično je stoga bilo da će po dolasku u Amsterdam pohoditi Ajaxovu Johan Cruijff Arenu. No, kad su nogometni klubovi u pitanju, za ovu je djevojku, samo jedan na srcu. Ipak, sebe opisuje kao "uvažavajuću" navijačicu Dinama.

Foto: Privatni album

- To znači da uvažavam i poštujem i druge hrvatske nogometne klubove – Osijek zbog lokalpatriotizma kao netko tko je rođen u Slavoniji, Hajduk kao „vječnog rivala“ Dinama i Rijeku kao aktualnog prvaka Hrvatske. Sukladno i politici Dinama, želim svim hrvatskim predstavnicima puno sreće u europskim natjecanjima jer smo premala država da bi se međusobno mrzili, a uostalom i vatreni su ono što bi nas trebalo međusobno povezivati bez obzira na boje dresova.

Tako razmišljaju mladi. Laura Kudrić za dvije bi godine trebala u Hrvatsku stići s prestižnom nizozemskom diplomom sportskog menadžera. Nije jedina, vjerujemo da tisuće mladih imaju istu želju.