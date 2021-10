Kurz: Naravno da ostajem kancelar. Optužbe su konstruirane

Austrijski kancelar Sebastian Kurz u srijedu kasno navečer u drugom dnevniku ZiB2 javne televizije ORF odbacio je sve optužbe Državnog tužiteljstva za gospodarski kriminal i borbu protiv korupcije (WKStA) koje je istoga dana protiv njega i još devetero političara među kojima je i nekoliko bliskih suradnika austrijskog kancelara iz redova austrijske Narodne stranke (ÖVP) pokrenulo istragu u kojoj ih se sumnjiči za pronevjeru i korupciju. Kurz je poručio kako su optužbe „konstruirane“.

Na upit da li i dalje ostaje kancelar jasno i glasno je odgovorio: „Naravno!“.

Vezano uz nastavak koalicije sa Zelenima Kurz je rekao kako si on „ni kod najboljih želja ne može zamisliti nešto drugo“, pohvalivši pritom suradnju svog mlađeg koalicijskog partnera s njegovim „narodnjacima“.

Vezano uz optužbe WKStA-a Kurz je rekao kako je nedužan i da ususret istrazi ide posve „opušteno“.

„Ali ono što ne mogu shvatiti je zašto uvijek baš ja moram biti kriv ako netko drugi učini pogrešku“, uzvratio je emotivno protupitanjem austrijski kancelar.

Vezano uz optužbu antikorupcijskih tužitelja da postoji sumnja da su se Institutima za ispitivanje javnog mnijenja novcem Ministarstva financija odnosno poreznih obveznika plaćale „isključivo stranački motivirane, ponekad namještene ankete“ u Kurzovom interesu i ispostavljali za to fiktivni računi, austrijski kancelar je rekao:

"Mogu tisuću posto isključiti da sam na bilo koji mogući način involviran u ispostavljanje ili primanje fiktivnih računa. Prvo treba projasniti da li su uopće ispostavljeni. Ja u to ne vjerujem''.

„I zašto bi ja to uopće morao znati i biti odgovoran za to? To ne mogu shvatiti“, rekao je Kurz voditelju Dnevnika.

Na pitanje o navodnom davanju protuusluga za oglase, Kurz je rekao „kako je to prvo što treba razjasniti“. Istaknuo je kako nema ničega što bi ukazivalo u njegovu umiješanost za davanje oglasa.

Austrijski kancelar je rekao kako ne može on biti odgovoran za iznijete optužbe iz 2016. godine, jer tada nije bio ni predsjednik Narodne stranke (ÖVP), niti savezni kancelar već ministar vanjskih poslova. Istakao je kako „uopće nema nikakvih indicija“ da je on u 2016. godini upravljao ispitivanjima javnoga mnijenja. Napomenuo je kako „ne postoji niti jedan SMS od njega s nalogom ili traženjem da se tako nešto učini“, ali da ga unatoč toga Državno tužiteljstvo optužuje.

Dodao je kako optužbe treba usmjeriti protiv zaposlenika Ministarstva financija, jer da on za to nije odgovoran.

Kurz se je također usprotivio optužbi da su ankete 2016. godine bile manipulirane u njegovu korist.

Činjenicu da je 2016. godine bio unaprijed obaviješten o rezultatima istraživanja javnoga mnijenja za saveznoga kancelara Kurz ne smatra, kako je rekao, „ničim neobičnim“. Osim toga, prema kancelarovim riječima, vezano uz navodnu manipulaciju anketom o saveznom kancelaru iz 2016. godine, ukazao je na jednoj strani na rezultate svih ostalih Instituta koji su bili slični onom za koji se tvrdi da je bio manipuliran, a na drugoj strani ukazalo je na izborne održane nakon toga na kojima je Narodna stranka dva puta pobijedila.

Vezano za inkriminirane SMS poruke za koje ga se optužuje da je za njih znao, austrijski je kancelar rekao kako one „nisu dolazile do njega“.

„Niti sam napisao, niti sam primio SMS koji citirate“, rekao je voditelju Dnevnika s kojim se je često verbalno sukobljavao. Dodao je kako su se citirani SMS-ovi razmjenjivali unutar Ministarstva financija, a on „jedva da je tada i poznavao ljude“, koji su bili uključeni u tu prepisku.

„Zašto bi i za to trebao biti odgovoran?“, upitao je Kurz. A to da je u nekim porukama bio informiran o ispitivanju javnog mnijenja, kako je rekao, „nije kazneno relevantno“.

Kurz je također kritizirao nastalu medijsku hajku na njega i ostale osumnjičene i optužbe Državnog tužiteljstava za gospodarski kriminal i korupciju za koje je saznao preko medija.

„Ako se tako visoko hvali vladavina prava u Austriji, to znači da se postupke treba voditi na sudu, a ne javno“, istakao je austrijski kancelar.

Bilo kako bilo, iz naslovnica austrijskih medija u četvrtak se može isčitati da kancelarov manevarski prostor postaje sve tjesniji, o čemu danas piše i dnevni list Kronen Zeitung.

Die Presse“ i „Kurier“ pišu kako Kurz „od sebe odbacuje svaku krivicu i „naravno“ ostaje kancelar.

„Kleine Zeitung“ citira Kurzovu izjavu: „Nikada nisam izdao, potpisao ili primio fiktivni račun“, dok se je list „Heute“ odlučio za upit inače rijetko emocionalnog Kurza: „Zašto uvijek baš ja morama biti kriv?“

Odgovor na to i brojna druga pitanja vezana uz (n)ovu korupcijsku aferu u Austriji, očekuju se ubrzo.

Posebno brzo to očekuje austrijska oproba, ujedinjena oko zahtjeva da kancelar Kurz mora neizostavno podnijeti ostavku. Kako navode domaći mediji oproba je veća jučer zatražila i posebno zasjedanje Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenata, koje se mora održati u roku od osam dana.

Da podsjetimo! Austrijsko Državno tužiteljstvo za gospodarski kriminal i borbu protiv korupcije (WKStA) potvrdilo je u srijedu popodne da istražuje austrijskog kancelara Sebastiana Kurza (ÖVP) i još devet optuženih, kao i tri neimenovana udruženja zbog sumnje u korupciju. Riječ je o sumnji u pronevjeru, podmićivanje i korupciju.

Konkretno, sumnja se da je porezni novac preko Ministarstva financija bio usmjeren medijskog grupi „Österreich“ koja je trebala subjektivno izvještavati u korist Narodne stranke (ÖVP). Pored toga, sumnja se da se je novac poreznih obveznika koristio i za financiranje “isključivo stranačkih, politički motiviranih, ponekad manipuliranih banketa bi oglasa u interesu jedne političke stranke”, izvijestio je WKStA.

