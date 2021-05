Kurz najavio 17. lipnja sljedeće popuštanje mjera u Austriji, ministar zdravlja ljut na kancelara

Austrijski kancelar Sebastian Kurz danas je na marginama sastanka na vrhu EU-a u Bruxellesu najavio za 17. lipanj daljnji korak popuštanja Covid-19 mjera u Austriji. Prethodni je učinjen prije tjedan dana odnosno 19. svibnja, kada je „otključano“ sve od ugostiteljstva i turizma do kulture i sporta. Kurz je naglasio da odluci još prethodi u srijedu razgovor sa socijalnim partnerima i pokrajinskim čelnicima, a u petak sa stručnjacima Nacionalnog stožera za borbu protiv pandemije koronavirusa, te da će nakon sastanka vlada obznaniti odluku javnosti.

Kurz je kao mogućnost, ako se s time slože svi navedeni sugovornici i gremiji, naveo ukidanje zabrane nošenja FFP2 maski, ali samo na otvorenom. Za sada su one još obvezne na kulturnim i sportskim priredbama na otvorenom, gdje se smije okupiti najviše 3.000 ljudi. U zatvorenom je ta brojka ograničena na 1.500. Naravno uz sigurnosni koncept i također obvezne FFP2 maske.

Kancelar je naveo i mogućnost da se broj osoba koje se smije okupiti ili susresti poveća sa sadašnjih četiri na osmero ljudi.

Spomenuo je i mogućnost produžetka radnog vremena ugostiteljskih lokala i svugdje gdje je ono sada ograničeno s 22 sata uvečer na 24 sata.

Kurz je također rekao kako bi već 1. srpnja mogli uslijediti daljnji koraci otvaranja, jer će do kraja lipnja procijepljenost stanovništva biti na zadovoljavajućoj razini, odnosno svatko tko to želi, biti će cijepljen.

Na novinarsku zamolbu da komentira oštru kritiku ministra zdravlja Wolfganga Mücksteina upućenu Kurzu prošli vikend kako su kancelarove najave „nepotrebne“ i kako neće s njim „graditi kule u zraku“ što se tiče daljnjih koraka otvaranja i ukidanja obveze nošenja maski, austrijski je kancelar to odbio.

„Ja i dalje ostajem vjeran svojem stilu i neću izustiti niti jednu lošu riječ o kolegama u vladi. A postupanje je i tako jasno. Sadašnja odredba ističe 16. lipnja i nakon toga je moguće slijedeće popuštanje“, poručio je Kurz.

Ministar zdravlja Mückstein, koji je samo nekoliko sati nakon današnje Kurzove izjave gostovao u zadnjem večernjem dnevniku ZiB2, državne televizije ORF, s podsmijehom je rekao kako je on za popuštanje mjera već 10. lipnja, iznenadivši ne samo voditelja emisije nego i TV-auditorij, s obzirom da je upravo on prije dva dana kritizirao daljnje, kako je rekao, prebrzo otvaranje.

Mediji navode kako je ministar iz redova „Zelenih“ u nadmetanju s „narodnjačkim“ kancelarom, predložio da termin daljnjeg popuštanja bude tjedan dana prije Kurzovog, kako bi mu pokazao da je zdravstvo njegov teritorij i da je on šef u kući.

Mückstein je istakao kako svi današnji Kurzovi prijedlozi potječu iz njegovog Ministarstva zdravstva. Kritizirao je Kurza što se nije držao dogovora i s preuranjenim najavama „trči pred rudo“.

Ministar zdravlja je napomenuo kako je njemu važna „jasna komunikacija, kako bi se ljudi mogli snalaziti“ u mjerama.

Na upit kada će onda uslijediti daljnji korak otvaranja, da li 10. lipnja kako je on rekao ili 17. lipnja kako je najavio Kurz, Mückstein je odgovorio kako je datum labavljenja mjera „još otvoren“. Otkrio je ili bolje rečeno ponovio je ono što je već kancelar prethodno najavio, a to je ukidanje obveze nošenja FFP2 maski na otvorenom. Kao preduvjet naveo je poštivanje „3G-pravila“ odnosno predočenje dokaza o cijepljenju, izlječenju ili svježi negativni korona test. Poručio je kako mu je zamislivo da se FFP2 maske ponovno zamijene za one jednostavnije i tanje, koje su se prethodno nosile tamo gdje je to bilo propisano.

Kako austrijski mediji u ponedjeljak navečer navode, kancelar Kurz je novom ministru zdravlja Mücksteinu, ne upuštajući se s njim u polemiku, jasno pokazao tko je šef u kući. Dodaju, kako bi konferencija za medije u petak mogla biti zanimljiva, jer je uobičajeno da se na njoj pojave obojica.