Kukurin i Andabak: Nijedan naš radnik neće izgubiti radno mjesto

Hrvatski je turizam proteklih desetljeća osjetio svaku krizu u nekoj od emitivnih zemalja, kalio se i u teškim ratnim godinama, ali ovakvog izazova još nije bilo. Prazni, zatvoreni hoteli pritom su manji problem. Borba se trenutačno vodi za očuvanje radnih mjesta. Istina, neki su i u turizmu odmah posegnuli za otkazima, posebice u ugostiteljstvu i nekim putničkim agencijama, ali u ponajvećim turističkim kompanijama znaju da bi to bilo potpisivanje predaje i prije nego bitka za oživljavanje turističkog tržišta i povratak gostiju uopće i počne. Da je to apsolutni prioritet, svjesni su i u najvećoj turističkoj kompaniji u Hrvatskoj, Valamar Rivieri, koja u svojim trenutačno zatvorenim objektima od Istre do Dubrovnika u danu može smjestiti 56.000 gostiju.

Nikome manje od 4250 kuna

Osmislili su program ‘Pauza, Restart’ i otpuštanja neće biti. Koristit će Vladine mjere (3250 kuna po zaposlenom, op. a. ) za oko 2800 radnika Valamara i Imperiala Rab. Svi djelatnici koji zbog situacije ne mogu raditi od 1. travnja će biti upućeni na pauzu, tijekom koje će im biti osigurana naknada plaće u iznosu od minimalno 60 posto njihove redovite plaće. S tim da nitko od zaposlenih neće dobiti manje od 4250 kuna neto. Ta mjera, čija će primjena potrajati minimalno 30-90 dana, primijenit će se jednako na radnike i menadžment, ali i sezonce te stalne sezonce koji su već u radnom odnosu. Tijekom pauze, objašnjavaju iz Valamara, radit će ponajprije djelatnici i menadžeri zaduženi za krizno upravljanje i administraciju, održavanje objekata i komunikaciju s gostima i partnerima. Dijelu menadžmenta koji mora raditi umanjit će plaću do 30 posto u razdoblju dok se svi ne vrate na posao, a radnicima će se isplaćivati cijela plaća. U Valamaru su opozvali i prijedlog odluke o isplati dividende te će nakon ponovnog sazivanja sjednice Glavne skupštine predložiti zadržavanje dobiti iz 2019. radi povećanja likvidnosti i očuvanja radnih mjesta.

– COVID-19 je izazvao globalnu krizu i trenutačno je u turizmu i ugostiteljstvu sve stalo. Privremeno, dok se stanje ne smiri, ne možemo redovito poslovati. Cilj nam je da nijedan djelatnik zbog ove krize ne izgubi radno mjesto i učinit ćemo sve da se svi naši ljudi što prije vrate na svoja radna mjesta. Situacija je privremena, posao će se ponovno pokrenuti i tada svi moramo biti spremni za ponovno pokretanje (restart) poslovanja. Valamar je snažno i stabilno poduzeće te vjerujem da ćemo uz podršku javnog sektora, naših dioničara, investitora, partnera i djelatnika prebroditi ovaj period i pripremiti se za kvalitetan nastavak poslovanja – poručio je Željko Kukurin, predsjednik uprave Valamara, koji je prošlu godinu završio s 2,22 milijarde kuna ukupnih prihoda i rastom od 10 posto prema 2018.

Kako će se uhvatiti ukoštac s nezapamćenom situacijom, definirali su i u Sunce koncernu Jake Andabaka. Kompanija koja ima 6000 kreveta u desetak hotela i kojima se upravlja pod brendom Bluesun, također će koristiti Vladine mjere za očuvanje radnih mjesta.

– Otkazi nisu opcija, u ovom trenutku i ne pomišljamo na takvo što. Plan je zadržati sve zaposlene, i menadžere i radnike, pa makar ova kriza u turizmu trajala cijelu godinu. Naravno, to bi bilo nemoguće provesti bez Vladinih potpora. Mi, inače, imamo 1500 zaposlenih, od čega u turizmu osamstotinjak. Nismo još definirali iznos najniže plaće, trenutačno se sa sindikatom dogovaramo o iznosima plaća tijekom ovog kriznog razdoblja – govori Jako Andabak.

Zauzeti sastancima

Iz Maistre, koja upravlja s 19 hotela, 11 turističkih naselja i šest kampova u Rovinju, Vrsaru, Zagrebu i Dubrovniku, na ovu temu odgovaraju šturo. Samo poručuju kako su, bez obzira na situaciju izazvanu koronavirusom i što u takvim okolnostima određeno vrijeme neće biti poslovnih aktivnosti i dotoka prihoda, osigurali sredstva za nesmetanu isplatu plaća. Iz lošinjske kompanije Jadranka nisu odgovorili do zaključenja izdanja jer su svi mjerodavni bili zauzeti sastancima. U pojedinim turističkim kompanijama još nemaju definiran krizni plan ili su ga jučer brusili, kao što je slučaj s Plavom lagunom iz sastava Lukšić grupe.

Ali, nadati se je da će se većina povesti za primjerom vodećih hotelskih kuća koje su se odlučile boriti za svako radno mjesto i svakog radnika.•