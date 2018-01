Kruzer s 4000 putnika uletio u oluju: To su bili najgori trenuci mog života

Velika snježna oluja sa snažnim vjetrom, mećavom i niskim temperaturama poharala je istok SAD-a.

Hladni val s niskim temperaturama zahvatio je sve od sjeverne Floride preko New Yorka do Nove Engleske, a na udaru snježne oluje našli su se i putnici jednog kruzera koji su krstarili na relaciji Bahami - New York. Ono što im je priuštila oluja Greyson putnici opisuju kao najgoru noćnu moru, piše CBS. Olujni vjetar i valovi visine i do deset metara putnicima su uništili putovanje i ugrozili im život.

- Bili su to najgori trenuci mog života, nisam nikada mislila da mi se može dogoditi nešto poput ovoga. Dvadesetak centimetara vode bilo je u brodskim kabinama, a voda iz ledenog oceana slijevala se stepenicama broda,ispričala je za CBS Karoline Ross. Na brodu je bilo četiri tisuće putnike, a Karoline kaže da je u trenutku kad je voda počela prodirati na brod shvatila da je stvar zbilja ozbiljna. S obzirom da su i kabine bile pune vode putnici su spavali na hodnicima i dijelovima broda u kojima voda nije napravila štetu.

- Ovo je bilo užasno traumatično za mene i nakon ovoga sigurno viša nikada neću ići na putovanje brodom. Iskreno, nisam bila sigurna da će brod izdržati - kazala je putnica Emma Franzese. Ostali putnici svjedoče kako se brod ljuljao na sve strane, stakla je bilo svugdje. Na upit CBS-a kapetanu zašto je odlučio uploviti u jednu od najgorih oluja zabilježenih na tom području i nastaviti put do New Yorka, međutim od kapetana i kompanije nisu dobili odgovor zašto je donesena ova odluka, pristiglo im je priopćenje u kojem piše da su svi putnici živi i zdravi.