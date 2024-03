Kronično fali radnika: 'Gdje su naši ljudi? Neće nitko raditi za tisuću eura, a mi nemamo računice'

U pulskoj Školi za odgoj i obrazovanje kronično nedostaje edukacijskih rehabilitatora pa na njihovim mjestima trenutno učitelji i odgajatelji. Ravnateljica škole Višnja Popović za Index.hr je rekla da se na tri natječaja za posao kuhara nije javio nitko. "Na već trećem natječaju nemamo niti jednu zainteresiranu osobu. Nudimo rad na pola radnog vremena, no imamo potrebu i za zamjenom na puno radno vrijeme. Ni za to nema zainteresiranih. To je školstvo, male su plaće, sve je to meni jasno. Mi smo turistička regija i vjerujem da ljudi s takvim zanimanjem lakše pronalaze poslove u sezoni koji su jako lijepo plaćeni. Za sada problem rješavamo nestručnim zamjenama, no to nije pravo rješenje", objasnila je i dodala da djeci unatoč tome pripremaju kuhane i specifične obroke.

Mario Žamboki, ugostitelj iz Zagreba također za Index je rekao da mu nije jasno kamo su nestali hrvatski radnici. Smatra da nije moguće da se sva radna snaga iselila, već da ljudi jednostavno ne žele raditi. "Treba pojednostaviti radne dozvole jer je bez stranih radnika naša budućnost dno. Ne znam gdje su naši ljudi, ne znam je l' ne žele raditi ili što, pa nisu se svi odselili. Ako ovako nastavimo, zatvorit će se jako puno ugostiteljskih objekata. Gdje su naši ljudi, gdje su naši radnici? Očito je da slabo radimo i da ljudi općenito ne žele raditi. Sad su počeli ucjenjivati, neće nitko raditi za tisuću eura, ali mi nemamo računice za takve plaće. Dao bih ja plaću tri tisuće eura, ali kako? Sve je poskupilo, inflacija je učinila svoje i biznis se tako ne može razvijati", rekao je.

Predsjednica Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Marina Palčić smatra da je problem slojevit, ali i da treba povećati plaće. "Kada poslodavci tvrde da ne mogu pronaći radnike, važno je jasno reći cijelu rečenicu: ne mogu pronaći radnike za ponuđenu plaću i uvjete rada. Radnici su godinama slušali kako tržište određuje njihove plaće i takve su ih niske plaće prisilile na odlazak iz zemlje. Umjesto da radnici osjete i dobrobiti tržišne ideje kroz povećanje plaća, podvaljena im je nova politika dovođenja radnika iz trećih zemalja", kazala je. Smatra da će uvođenje strane radne snage usporiti rast plaća i da se moraju postrožiti uvjeti dovođenja i zapošljavanja stranih radnika, ali i da bi država trebala nastaviti rasterećivati troškove rada.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj registriranih nezaposlenih osoba krajem siječnja ove godine iznosio je 119.720, što je za 2.2 posto manje u odnosu na siječanj 2023. godine. Iz HZZ-a kažu da je glavni razlog nedostatka radnika velika potražnja za radom u građevinskom sektoru zbog obnove objekata porušenih potresom te zbog izgradnje infrastrukturnih objekata financiranih iz fondova Europske unije. U HNB-u pak objašnjavaju kako je problem u neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada, piše Index,

