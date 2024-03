Krokodil zabio zube u njega, spasila ga supruga: 'Počela ga udarati po glavi s komadom drva'

Kao iz najgore noćne more, tako se upravo može opisati ono kroz što je prošao 37-godišnji Anthony Joubert i njegova obitelj. Njega je napao krokodil, ali ga je na sreću spasila njegova supruga Annalise koja je tog opasnog gmaza udarala s komadom drveta po glavi. Joubert je otišao pecati sa svojim 12-godišnjim sinom JP-jem na brani u Južnoafričkoj Republici kad se zamahnuo i njegova udica zapela za obližnje drvo i visila s grane. Dječak je ušao u plitku vodu kako bi oslobodio udicu, no njegov otac mu je rekao da ostane na obali i krenuo sam to obaviti, piše Daily Mail.

'Ovaj krokodil mora da je ležao u zasjedi jer je iznenada eksplodirao iz vode, čeljustima mi je obuhvatio nogu i srušio me. Vode je bilo posvuda, prilagodio je svoj stisak čeljusti i počeo mlatiti glavom lijevo-desno s takvom snage', ispričao je otac troje djece o svojeg užasnom iskustvo navodeći kako u tim trenucima strave nije mogao vidjeti vlastite noge dok su mu se zubi gmaza zarivali u meso.

"Nisam mogao vidjeti svoje noge, vidio sam samo njegove zube i zle oči koje su gledale u mene dok me polako odvlačio prema dubljoj vodi gdje bi se utopio", kazao je. Pretpostavlja da razlog zašto nije osjetio bol u trenucima kad ga je krokodil pokušao pojesti je adrenalin. Iako je pokušavao mu zabiti prste u oči i udarati ga kako bi se možda spasio, krokodil se nije dao i sve je više i sve jače ga tresao s jedne na drugu stranu.

'Iskreno sam mislio da će mi noge samo otkinuti. Kad pogledate rane, nevjerojatno je da nisam izgubio jednu ili obje noge. Nikada neću zaboraviti njegove zube i kako me gledao', kazao je 37-godišnjak.

Anthonyja je spasila njegova supruga 33-godišnja Analize koja je dotrčala i počela udariti krokodila s cjepanicom koju je zgrabila s brane. 'Počela je udarati ovog divovskog krokodila po glavi opet i opet uz nevjerojatnu silu i nakon pet ili šest velikih udaraca krokodilove čeljusti su se otvorile i skliznuo je', ispričao je trenutak kad ga je supruga spasila.

Nesretni muškarac odmah je prevezen u bolnicu gdje je primio liječničku pomoć.

