Kriminalci umjesto da trguju oružjem, drogom i ljudima sada trguju krivotvorenim lijekovima

Dobar dan, mi smo iz Crvenog križa. Došli smo vidjeti možemo li vam kako pomoći – kazala su dvojica muškaraca koja su pokucala na vrata 81-godišnjakinje u Gregurovcu. Njoj se nije činilo čudnim što se za nju raspituje Crveni križ. Jer stara je i sama, a u doba pandemije koronavirusa, kada su ljudi, posebno oni njezinih godina, zdravstveno ugroženi, dobro je da se netko brine. Stoga joj nije joj bilo čudno kada je vidjela dvojicu muškaraca na vratima, koja su joj mahnula i nekakvom iskaznicom, “dokazujući” da su uistinu iz Crvenog križa. Pustila ih je u kuću, a to je bilo sve što im je trebalo. Čim su se za njima zatvorila vrata, napali su je.

– Gdje je novac? Daj nam novac! – vikali su “humanitarci” iz Crvenog križa preplašenoj 81-godišnjakinji.

Kazala im je gdje drži novac, a nakon što su na mjestu koje im je pokazala našli nekoliko tisuća kuna, napadači su pobjegli. Ostavili su je preplašenu, lakše ozlijeđenu. Usprkos šoku kojem je bila izložena, brzo se sabrala. Nazvala je policiju, ispričala im je što se dogodilo, a u manje od 24 sata oni su uhvatili počinitelje te ih “pospremili” – iza rešetaka. U svijetu u kojem svakodnevni život određuje pandemija koronavirusa popriličan je broj onih kojima je i smrknulo i svanulo. U ove druge svakako spadaju kriminalci svih vrsta, koji su se brzo reorganizirali. Od izbijanja pandemije sve policije svijeta upozoravaju na porast kriminala, od onog sitnog do onog globalnog. Organizirani kriminal diljem svijeta vrlo se brzo reorganizirao pa umjesto da trguje drogom, oružjem ili ljudima sada trguje krivotvorenim lijekovima i medicinskom opremom, a od pojave navodno spasonosnog cjepiva čak je i ono postalo vrlo tražena roba. Interpol i Europol, kao dvije internacionalne policijske agencije, od početka pandemije u više su navrata izdali upozorenja da su u porastu prijevare na internetu, krađe osobnih podataka, krijumčarenje krivotvorene medicinske opreme...

Europol je tako izvijestio da je lani u samo jednom tjednu koordinirane akcije na području više zemalja Europe zaplijenjena krivotvorena medicinska oprema vrijedna četiri milijuna dolara. Svoju priliku u novonastaloj situaciji uočili su i brojni prevaranti pa je tako Interpol izvijestio i da je u Singapuru uhićen muškarac koji se lažno predstavljao kao dobavljač medicinske opreme. Bio je tako uvjerljiv da je jednu europsku farmaceutsku kompaniju prevario za šest milijuna dolara. Tolika je, naime, bila vrijednost medicinske opreme koju je naručio lažno se predstavljajući, a to mu je uspjelo jer je krivotvorio podatke stvarne tvrtke koja se u normalnim vremenima bavi distribucijom medicinske opreme. S druge strane Interpol je upozorio zemlje članice i kako su kriminalci dostavljače hrane, prave ili lažne, počeli koristiti kao dilere droge pa je policija u Španjolskoj uhitila sedam osoba koje su umjesto hrane dostavljali – kokain. Točnije osam kilograma kokaina i dva pištolja, koji su bili skriveni u kutiji za pizzu. Vremena u kojima živimo u ljudima bude kako ono najbolje tako i ono najgore. Ovo posljednje nije rezervirano samo za pojedince, koji se lažno predstavljaju kao humanitarci, policajci ili volonteri hodajući od vrata do vrata, varajući ljude koji su se našli u nesreći. Cijele države počele su se ponašati kao kriminalne organizacije pa su jedna drugoj krale medicinsku opremu, respiratore, zaštitne maske. Jedan takav primjer zabilježen je lani u Njemačkoj, koja se našla u velikom problemu nakon što je na početku pandemije naručila i platila 200.000 zaštitnih maski koje su bile namijenjene policiji u Berlinu. Maske su naručili u Bangkoku, no one im nisu isporučene jer su ih preoteli – Amerikanci.

To se događalo na početku pandemije, a Donald Trump, tadašnji predsjednik SAD-a, na optužbe iz Njemačke samo odmahnuo rukom kazavši da se nije radilo ni o kakvom modernom piratstvu, već upravo obrnuto. Nije objasnio što je to obrnuto, a u to vrijeme SAD je bio zemlja s nepostojećim javnim zdravstvenim sustavom i najvećim brojem oboljelih i umrlih od koronavirusa. Kako Trump tada nije bio u stanju riješiti postojeći problem, očito je bio odlučio drugima preotimati za život spasonosnu medicinsku opremu. I pri tome se koristiti novcem, jer Amerikanci su, kažu razna izvješća, bili spremni, tada medicinsku opremu, a sada cjepivo, platiti u gotovini i na neviđeno, što je primamljivo svima onima koji u novonastalom svjetskom poretku hoće što brže i više zaraditi. No u nelegalnim metodama nisu usamljeni jer su nešto slično bili napravili i Česi. U vrijeme dok je Italija dnevno brojila više stotina mrtvih, Česi su joj ukrali pošiljku od 680.000 zaštitnih maski i respiratora. Tu je medicinsku opremu Italiji poslala Kina, a Česi su je namjeravali prodati na crnom tržištu po znatno većim cijenama!? To klasično ratno profiterstvo češko ministarstvo zdravstva demantiralo je nakon što su se o tome raspisali svi ugledniji talijanski mediji, a češki političari potom su tvrdili da oprema nije ukradena, već je proslijeđena Italiji. Takva međudržavna nesolidarnost, u kojoj se cijele države ponašaju kao mafijaške organizacije, dok pojedinci pokušavaju zaraditi na tuđoj nesreći, ne čudi psihologinju Mirjanu Nazor.

– Rekla bih da se tu radi o epidemijskim profiterima, odnosno ljudima koji su izrazito egoistični i kojima je vlastita dobit važnija od svega drugoga. Oni ovakve situacije koriste da steknu nešto što normalnim radom nikada ne bi stekli. Ljudi su u ovakvim vremenima jako osjetljivi, spremni su vjerovati svakome tko im ponudi nekakvu pomoć. Ovi što hodaju okolo lažno se predstavljajući kao pripadnici civilne zaštite ili policije vjerojatno misle da je to neka dobra šala. No to je zločesti egoizam kojem je cilj prijevarom doći do nečeg što ti ne pripada – kaže M. Nazor. Objašnjava da u ovakvim kriznim vremenima kriminalci funkcioniraju savršeno, pokazujući pri tome ne samo da su prilagodljivi nego i, kako je rekla, blistavo inteligentni.

– Organizirani kriminal uvijek ide za profitom i nikada ih nije briga hoće li pri tome netko stradati. Tu bešćutnost pokazuju i sada brzinom prilagodbe na novonastalu situaciju, jer su ljudi koji upravljaju kriminalnim organizacijama očito shvatili da trenutačno možda ne mogu zarađivati od svojih klasičnih kriminalnih poslova pa su si zato našli nove. Jednako unosne, ako ne i unosnije – kaže M. Nazor.

Da na razne prijevare ne nasjedaju samo pojedinci, svjedoči i primjer iz Slovenije, u kojoj su se pojedini ministri lani našli u problemu nakon što se otkrilo da su od nepostojećeg poduzetnika iz BiH naručili tri milijuna zaštitnih maski, koje su prema tvrdnjama slovenskih medija platili 10 milijuna eura. Jedan od tamošnjih ministara demantirao je da su maske plaćene 10 milijuna eura, no potvrdio je da se radi o klasičnoj prijevari, kako je slučaj okarakterizirala slovenska policija. Situacija oko pandemije dodatno se usložila pojavom cjepiva, kojeg nema dovoljno, iako su razne vlade obećavale svojim državljanima da će biti cijepljeni u vrlo kratkom roku. Države koje imaju novca, poput Izraela, već su procijepile veći dio stanovništva. Cijepljenje dobro ide i SAD-u, nakon pobjede Joa Bidena, čije je to bilo predizborno obećanje, dok je EU, pa i Hrvatska, u problemima jer cjepivo ne dolazi kako je naručeno ni u dovoljnoj količini. Istodobno, Interpol upozorava na pojavu krivotvorenog cjepiva pa je 2400 doza takvog cjepiva zaplijenjeno u Južnoafričkoj Republici, dok je u Kini razotkriven cijeli pogon koji je proizvodio krivotvoreno cjepivo protiv COVID-19, pri čemu je uhićeno 80 osoba te zaplijenjeno 3000 doza. Kriminalci svih vrsta tako se s krivotvorenja zaštitne opreme prebacuju na krivotvorenje cjepiva, a Interpol upozorava da je to samo vrh ledenog brijega jer se krivotvorena, netestirana cjepiva reklamiraju i prodaju na darknetu te time ugrožavaju sigurnost građana.

Na kriminal povezan s COVID-19 nije imuna ni Hrvatska pa MUP opetovano upozorava na internetske prijevare, krađe identiteta, prevarante koji se lažno predstavljaju... No koliko je kaznenih djela počinjenih tijekom 2020. povezano s COVID-19 još se ne zna jer MUP-ova godišnja statistika još nije gotova. MUP za sada ima podatke vezane za kršenja samoizolacija, krivotvorenja PCR testova, širenja zaraznih bolesti... Kažu tako da je od 13. ožujka 2020. do 12. ožujka 2021. godine 6040 osoba prijavljeno zbog kršenja mjera samoizolacije. U tim situacijama policija može o svemu izvijestiti Državni inspektorat ili samostalno podnijeti prekršajni/optužni prijedlog, no nije navela koliko su prijava i podnijeli. Nadalje, u godinu dana, od ožujka 2020. do ožujka 2021., evidentiran je i 51 slučaj izmišljanja ili širenja lažnih vijesti povezanih s COVID-19, a policija je do sada evidentirala i 489 krivotvorenih PCR testova. Isto tako, tijekom 2020. evidentirano je 87 kaznenih djela širenja i prenošenja zaraznih bolesti, dok je do sada u 2021. već evidentirano 51 takvo djelo.

