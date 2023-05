Krenuli pješice na put od Vukovara do Dubrovnika

„Jedno srce – jedna duša, od Vukovara do Dubrovnika“ naziv je projekta koji je danas započeo kod Vukovarskog vodotornja. U sklopu projekta skupina hrvatskih branitelja pješačiti će 35 dana od Vukovara do Dubrovnika/Srđa. Planirano je da dnevno prelaze po 30-ak kilometara i tako simbolično povežu dva grada heroja i dva grada prijatelja. Kako je istaknuto cilj je projekta očuvati vrijednosti i stvarati pozitivne percepcije javnosti o Domovinskom ratu. Kako navode organizatori na put pješke do Dubrovnika krenuli su Josip Hunjet, Miljenko Varga, Josip Janković, Robert Štih, Božidar Sambolek, Nenad Kamenar te kao logistička podrška Tomislav Basa i Darko Posarić.

Najavljeno je kako će se oni putem družiti sa suborcima i građanima te odavati počast kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima kraj kojih budu prolazili. Njih je ispratio zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac koji je rekao kako po drugi put branitelji kreću iz Vukovara prema Dubrovnika kao i da se radi o hvalevrijednoj akciji.

“S ovom akcijom se želi potaknuti tema zajedništva i jedinstvenosti te ona upravo stoga i počinje ispred Vukovarskog vodotornja koji je simbol svih Hrvata. Kao gradska uprava smo pomogli organizatorima u svemu što im je bilo potrebno oko ovog projekta. Svim hodačima pred kojima je put duži od tisuću kilometara želimo siguran korak i neka ih dragi Bog čuva”, rekao je Sušac.

Nositelj projekta je Županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije, a podržali su ga još i UHDDR, Udruga veterana 7.gardijske brigade PUMA, Udruga veterana 104.brigade ZNG Varaždin i Grad Vukovar.