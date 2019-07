Krenule Trumpove racije domova ilegalnih imigranata

Agenti jedne od najspominjanijih agencija u Sjedinjenim Državama, Imigracijske i carinske službe (ICE) jučer su krenuli u velike racije kako bi uhapsili ilegalne imigrante, i to one kojima je sud već odredio da moraju biti deportirani, ali su još u SAD-u. Dvije tisuće ilegalnih migranata navedeno je kao meta tih racija u deset velikih gradova, uključujući New York, Chicago i Los Angeles. Kao i mnogo puta dosad, u SAD-u paralelno postoje dvije interpretacije: jedna na ljevici koja govori da je ovo napad na obitelji kojima se na svaki način mora pomoći da ostanu u SAD-u te ona na desnici koja tvrdi da želi poštivanje zakona i koja pozdravlja odluku vlasti da se ilegalne imigrante deportira.

Čak 11 milijuna ilegalaca

U lipnju je administracija Donalda Trumpa odlučila krenuti u suzbijanje ilegalne imigracije, a procjenjuje se da u zemlji živi 11 milijuna nezakonitih useljenika. No, uskoro je Trump popustio pod pritiskom demokrata te je odgodio plan za nekoliko tjedana davši dotad rok svojim političkim oponentima da se slože s promjenama zakona kojima bi se uvela stroža pravila. Kako Demokratskoj stranci, čiji lijeva frakcija sve više skreće na marginu slično kao i desnica kod Republikanaca, to ne pada na pamet, Trump je dao zeleno svjetlo agentima ICE-a da počnu s racijama.

– Nema nikakve tajne. Krenut će u nedjelju, izvodit će ljude i vraćati ih u njihove zemlje. Ili će kriminalce strpati u zatvor ili u zatvor zemalja iz kojih dolaze – rekao je Trump u petak.

Kako neki na ljevici smatraju da su ove racije uperene protiv svih migrantskih zajednica, neki gradonačelnici odbijaju surađivati s agentima ICE-a. Jedan od njih, prvi čovjek New Yorka Bill de Blasio, koji se kandidira za predsjednika zemlje, tako je čak i javno govorio gdje su agenti ICE-a viđeni. Još u subotu navečer primio je izvještaje o neuspješnim pokušajima ICE-a da uhiti imigrante.

Njegov ured uz to je pokrenuo kampanju u kojoj podsjeća migrante da imaju prava, ako ih se uhiti. Gradonačelnica Chicaga Lori Lightfoot pak je odbila ICE-u dati pristup policijskim podacima u gradu te je povećala sredstva za pravnu zaštitu imigranata. Jučer su brojni mediji u SAD-u i izvan njega donosili priče ilegalnih imigranata, kao i drugih useljeničkih zajednica, koji su u strahu od vladinih agenata ostajali u svojim kućama. Dobivali su i vrlo organiziranu aktivističku i odvjetničku pomoć.

– Ovi namjerni pokušaji teroriziranja imigrantskih obitelji rastu svakog dana. Nastavlja se i loš tretman djece u migrantskim centrima – rekla je pravnica Mary Bauer iz nevladine organizacije Southern Poverty Law Center.

Hoće li Trump uspjeti?

Uz to, kako agenti ICE-a ne smiju po zakonu ući na silu u stanove, brojni su imigranti kupovali zalihe s namjerom da se danima zatvore u svoje stanove. Mete su racija prije svega oni ilegalni imigranti za kojima je sud izdao naloge, ali će isto tako uključivati i “kolateralne” deportacije u kojima će agenti pritvarati i one imigrante bez dokumenata koji se zateknu na tom području.

S obzirom na sasvim drukčija tumačenja kako postupati s ilegalnim imigrantima, od kojih su mnogi u SAD-u već dugi niz godina, ostaje upitno kako će Trump provesti u djelo ono što je obećao u lipnju, i što je u skladu sa zakonom, a to je deportacija “milijuna ilegalnih imigranata”.