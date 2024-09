Krenule od nule, a danas Kristina i Nika besplatno vode stotine Hrvata na izlete po Europi: 'Nemamo dovoljno vikenda za sve planove'

U moru virtualnih zajednica koje se brzo rasprše, rijetko koja se može pohvaliti istinskim uspjehom poput grupe za planinarenje koju su prije nekoliko mjeseci pokrenule Kristina i Nika, mlade i ambiciozne djevojke sa zagrebačkom adresom. Iako su im počeci bili skromni, s prvotnih nekoliko entuzijasta koji su dijelili strast prema prirodi, grupa "Osvajanje planinarskih vrhova" ubrzo je izrasla u zajednicu s gotovo 1000 članova, što na WhatsAppu što na Instagramu.

Početni plan bio im je usmjeren prema osvajanju vrhova planina, no s vremenom su krenule s organizacijom raznovrsnih avantura i danas ova zajednica gotova da nema granica kada je riječ o istraživanju prirode. Uživaju u biciklističkim turama po Lonjskom polju, veslanju u Imotskom, a vole se pohvaliti i da su se popeli na Triglav, najviši planinski vrh u Sloveniji. Kada odmaraju od fizičkih izazova, organiziraju tematske zabave poput partyja "Great Gatsby" u vikendici s pogledom na cijeli Zagreb, a i tu je, kao i na planinarenju, dobrodošao svaki član, bez obzira na dob ili iskustvo.

Kako je krenula ideja za ovu WhatsApp grupu? Na početku ste okupili tek nekoliko ljudi koji dijele istu strast prema planinarenju, a danas grupa broji više stotina članova. Imate i profil na Instagramu..

Grupa je prvotno osnovana za nekolicinu ljudi koji vole planinariti, s ciljem lakšeg dogovaranja izleta. Ubrzo su članovi počeli dodavati svoje poznanike i s vremenom je grupa značajno narasla. Kako su izleti postajali sve atraktivniji, sve više ljudi se pridruživalo. Dobivali smo preporuke putem Facebooka, Instagrama i ispod postova na Redditu. Danas grupa za Zagreb broji oko 1000 članova, dok imamo i manju grupu s polascima iz Rijeke. Svaki novi član na izletu obično povede još nekoga sljedeći put, što nam je izvrsna potvrda da su zadovoljni našim izletima i atmosferom. Primarna baza grupe je na WhatsAppu, no prije nekoliko mjeseci otvorili smo i Instagram profil kako bismo imali pregled svih izleta na kojima smo sudjelovali na jednom mjestu te kako bismo prenijeli dio atmosfere i ohrabrili nove članove da se pridruže. Ispod svake objave ostavljamo bitne informacije koje mogu pomoći onima koji žele ponoviti naš izlet. Te informacije uključuju detalje o stazi, parkingu, restoranima i ključne napomene koje olakšavaju planiranje.

Kako se članovi grupe povezuju i surađuju? Kakva vam je atmosfera na izletima i izvan njih? Osim planinarenja, organizirali ste i druženja drugih vrsta, planirate zajedno dočekati Novu godinu...

S promatračke strane, teško je povjerovati da se članovi međusobno nisu poznavali prije prvog izleta. Od prvog trenutka vlada prijateljska atmosfera i osjećaj je kao da se poznajemo godinama, iako to nije slučaj. Ovo je izvrsna prilika za upoznati zanimljive ljude iz različitih područja, a zajednička strast prema planinarenju nas povezuje. Ljubav prema planinarenju nije samo aktivnost već i način života. Grupa okuplja ljude sličnih karaktera, što stvara osjećaj bliskosti od samog početka. Prvi izlet često je najizazovniji, ne samo zbog samog planinarenja već i zbog dolaska u grupu nepoznatih ljudi. No, na povratku se već stvara osjećaj dugogodišnjeg prijateljstva. Nikada se nije dogodilo da netko "odskače" ili se ne uklapa. Iako su članovi uglavnom mlađi, otvoreni smo za sve generacije. Neki stariji članovi se pridružuju i apsolutno se ne osjeti razlika. Sama priroda pristupanja grupi i izletima služi kao filter za avanturiste, jer nije lako napraviti prvi korak i pridružiti se grupi nepoznatih ljudi koje si pronašao na internetu. Iz grupe su se razvila kvalitetna poznanstva, pa i bliska prijateljstva. Osim planinarenja, organiziramo i druge aktivnosti. Imali smo vožnju biciklima po Lonjskom polju uz edukaciju o zaštićenim vrstama, veslanje u Imotskom i najam kuće s bazenom. Za 1. maj smo organizirali druženje u prirodi, a za Novu godinu planiramo tematski party s dress-codom "Great Gatsby" u prekrasnoj vikendici s pogledom na cijeli Zagreb.

Koje je najuzbudljivije mjesto koje ste posjetili kao grupa i zašto? Možete li opisati neko posebno iskustvo ili avanturu koju ste doživjeli? Koji je bio najizazovniji izlet ili planinarenje do sada?

Teško je izdvojiti samo jedan izlet jer ih toliko toga čini posebnima – od lokacija do atmosfere i priče iza svakog izleta. Osvajanje Triglava i prekrasni Dolomiti jedni su od posebnijih planinarskih poduhvata. Noćni uspon i lov na izlazak sunca na Velikom vrhu u Sloveniji je nešto što se mora doživjeti barem jednom u životu, a cjelodnevno veslanje rijekom Vrljikom na SUP-ovima bila je nova dimenzija naših avantura.

Kako organizirate putovanja u različite države, ali i izlete općenito? Ukratko, kako teče organizacija od same ideje pa do izvedbe? Kako pokrivate troškove izleta?

Organizacija izleta je jednostavna. Odredimo lokaciju, vrijeme polaska i sve bitne informacije, a zatim otvaramo prijave putem ankete. Podijelimo se po automobilima ili, ako je veći broj ljudi, unajmimo autobus. Troškovi se ravnomjerno dijele među članovima, a naši izleti su neprofitabilni – ne zarađujemo na njima.

Koji su planovi za budućnost vaše grupe? Postoje li neke avanture ili projekte koje posebno iščekujete i na kojima trenutno radite? Imate li neku poruku za buduće potencijalne članove?

Planova je mnogo, a jedna od sjajnih stvari je to što grupa predstavlja nepresušan izvor ideja i opcija koje se razvijaju u raznim smjerovima. Nastavljamo planinariti i osvajati najljepše planine i njihove vrhove, uvijek težeći avanturama koje nisu lako dostupne, jer želimo pružiti nešto drugačije. Jedan od naših smjerova uključuje i humanitarni aspekt, koji nam je posebno važan. Također, planiramo organizirati radionice koje bismo povezali s planinarenjem. Najveći izazov nam je što ne postoji dovoljno vikenda i praznika da ostvarimo sve ideje koje imamo.

Organizirali ste i neke humanitarne akcije, a neke tek planirate...

Budući da je grupa puna entuzijastičnih i aktivnih mladih ljudi, koji su uvijek spremni odazvati se svakoj akciji, odlučile smo to iskoristiti za nešto dobro. A nema boljeg načina od pomoći drugima. Uostalom, planinarenje nas uči timskom radu i pomaganju onima kojima je potrebno. Kako su svi članovi u dobroj formi i zdravlju, prvo smo odlučile organizirati akciju darivanja krvi za naše članove, a ponosne smo na velik odaziv. Naravno, tu ne želimo stati, pa u prosincu planiramo organizirati humanitarno planinarenje. Ova akcija pozvat će sve planinare koji se žele pridružiti humanitarnom usponu u okolici Zagreba s ciljem prikupljanja sredstava za najpotrebitije. Više detalja o tome objavit ćemo uskoro.

Je li bilo trenutaka kada ste morali donijeti teške odluke u vezi s organizacijom izleta ili aktivnosti? Sto ljudi, sto ćudi, nije lako toliki broj ljudi držati pod komandom... Također, što vas motivira i ispunjava u vođenju ove grupe? Ako biste morali opisati filozofiju ili misiju grupe u nekoliko rečenica, kako biste to formulirali?

Koncept smo jasno postavili od samog početka – pravila su definirana i poštuju se. Način funkcioniranja grupe, prijave i potrebna oprema jasno su komunicirani. Organizacija je sada jednostavna, ali trebalo je vremena da dođemo do ovoga gdje smo sada. Danas se u nekoliko poruka ili poziva nas dvije lako dogovorimo oko detalja, koje zatim objavimo u grupi. Ipak, iza toga stoji puno rada – od pažljiva odabira idealne staze do stalnog praćenja vremenskih uvjeta i predviđanja svih mogućih rizika. Vjerujemo da zahvaljujući ovakvoj strukturi nikada nismo naišle na situacije koje bi zahtijevale teške odluke ili stvarale nelagodu. Mogli bismo nabrojati bezbroj misli i filozofija koje nas motiviraju, ali ništa ne može dočarati energiju koja se osjeti već pri prvom dolasku u grupu ili na izlet. Ta energija i povezanost su opipljive. Volimo se šaliti da su naši izleti "psihošetnje" jer se ljudi opuste, postanu otvoreniji i pristupačniji te do kraja staze već počnu razgovarati o dubljim temama ili kako to volimo reći – sa svakog izleta i osvojena vrha vraćamo se kao druga osoba.

Kako vam izgleda tipičan dan na izletu? Imate li neku posebnu tradiciju ili ritual koji se prakticira na svakom izletu, bez obzira na to gdje idete?

Svaki izlet počinje na našim standardnim mjestima za polazak, a putem je obavezna pauza za kavu. Na vrhu, osim uživanja u suncu i predivnim pogledima, uvijek napravimo zajedničku fotografiju koja postane uspomena na osvojen vrh. Na kraju staze nagrađujemo se dobrim ručkom i desertom. Uvijek se trudimo pronaći odličan restoran s lokalnim specijalitetima koji najbolje predstavlja kraj u kojem se nalazimo.

Koje su najzanimljivije povratne informacije koje ste primili od članova grupe nakon izleta?

Često dobivamo povratne informacije od članova grupe i gotovo uvijek su to pohvale i pozitivni komentari. Ljudi nam često kažu da im je žao što se nisu ranije pridružili jer su tek s nama otkrili koliko planinarenje može biti ispunjavajuće, ne samo fizički već i mentalno. Posebno nas raduje kada čujemo da su izleti ostavili na njih tako snažan dojam da se vraćaju iznova, a najveći kompliment je kad dovedu nove ljude – prijatelje, obitelj, kolege – kako bi i oni doživjeli istu avanturu. To nam je potvrda da ono što radimo ima vrijednost, ne samo u organizaciji izleta već i u stvaranju grupe koja ljude povezuje i motivira.