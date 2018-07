Kreditni rejting i dalje na BB+

Agencija Fitch u petak je hrvatski kreditni rejting zadržala na ‘BB+’, ali je izglede povećala sa stabilnih na pozitivne. Hrvatskoj pritom i ove godine prognozira proračunski višak, pad udjela javnog duga u BDP-u te stabilan rast gospodarstva. Kako prenosi Hina, Fitch predviđa da će proračunski višak u 2018. godini dosegnuti 0,4 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), i to zahvaljujući predanosti ciljevima potrošnje, smanjenju troškova kamata i snažnom rastu prihoda.

U toj agenciji očekuju da će kombinacija primarnog proračunskog viška, koji procjenjuje na 2,9 posto BDP-a u ovoj godini, niske kamatne stope i zdrav rast gospodarstva pridonijeti nastavku značajnog smanjenja javnog duga.

Prošle je godine udio javnog duga u BDP-u pao za 2,7 postotnih bodova, na 77,5 posto, a Fitch procjenjuje da će ove godine biti dodatno smanjen na 73,9 posto, a do kraja 2019. na 71 posto. Fitch u izvješću navodi da su se hrvatsko gospodarstvo i bankarski sektor pokazali otpornima na financijske probleme u Agrokoru, premda još ostaju rizici od pritiska na dolje. Agencija podsjeća da je slučaj Agrokor stvorio političke probleme, da je potpredsjednica Vlade Martina Dalić podnijela ostavku zbog sumnji u sukob interesa, ali i da se koalicijska Vlada predvođena HDZ-om pokazala otpornom unatoč tankoj parlamentarnoj većini.

No strukturne reforme mogle bi biti izazovne i promjene u njezinoj kompoziciji ne mogu se isključiti, upozorava Fitch. Agencija navodi i da je krajem prošle i početkom ove godine rast gospodarstva oštro usporio, što smatra posljedicom usporavanja na razini EU, Agrokora i slabih javnih investicija. No ističu da osobna potrošnja i rast investicija ostaju snažni pa u ovoj godini očekuju rast od 2,6 posto, a u 2019. 2,5 posto. Izvještaj Fitcha ministar financija Zdravko Marić tumači kao potvrdu da očekivanja Vlade da bi Hrvatska za ovog mandata mogla postići investicijski kreditni rejting nisu bez uporišta. – Ovime su otvorili prostor za naša realna očekivanja da Hrvatska to sigurno može, no neću projicirati kada – komentirao je Marić.