Napravio prsten od neočekivanog materijala i iznenadio internet: 'To je moguće samo u Japanu'

Kad je riječ o zaručničkim prstenovima, svi znamo kako velika većina nas nikad neće moći priuštiti si pravi dijamant. No, na kraju svega to nije toliko ni bitno. Međutim, jedan Japanac doveo je svoju želju da ima dijamantan prsten do takvih granica da je Internet opravdano zgrožen. Naime, on je proveo godinu dana sakupljajući svoje izrezane komadiće noktiju kako bi on njih napravio 'dijamantni prsten'.

Cijeli proces objavljen je na Twitteru South China Morning Posta u uznemirujućem videu koji je postao pravi hit, prenosi Mirror.

Need a low-budget engagement ring? This man in Japan saved his fingernail clippings for a year - all to make a "diamond" pic.twitter.com/KagZ1ie2pX — SCMP News (@SCMPNews) October 22, 2019

Japanac koji objavljuje videe na Youtubu pod nadimkom Kiwami Japan godinu dana je sakupljao ostatke svojih noktiju, čuvao ih i to sve kako bi napravio nakit. Nakon što je sakupio dovoljnu količinu 'materijala', stavio ih je u blender, no nije dobio željenu konzistentnost. Stoga je smrvio svoje komadiće izrezanih noktiju u jako fin prah, prije nego što ga je pomiješao s vodom u tavi.

Navedenu mješavinu stavio je u pećnicu na 90 minuta, a iz nje je izašlo nešto što se može okarakterizirati kao komad tamne gline.

Japanac je to stavio u kalup srebrnog prstena, koji je također sam napravio. Reakcije nije teško prepostaviti, naime većina ljudi bila je zgrožena.

'Ovo je moguće samo u Japanu', 'Ništa ne kaže romantika kao smrvljeni narezani ostatci noktiju', 'Povraća mi se'...neki su od komentara.

Međutim, ono što će nekima biti još zanimljivije čini se kako je izabranica srca zanimljivog Japanca - robot.