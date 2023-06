Kraj epidemije ne donosi kraj opasnosti od bolesti COVID-19 za imunokompromitirane bolesnike

Povodom proglašenja kraja epidemije bolesti COVID-19, Koalicija udruga u zdravstvu (KUZ) i Hrvatska udruga leukemija i limfomi (HULL) uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) te uglednih zdravstvenih stručnjaka, liječnika organizirala je okrugli stol pod nazivom „Što kraj epidemije bolesti COVID-19 znači za imunokompromitirane i imunosuprimirane osobe?“

Kraj epidemije bolesti COVID-19 rezultirao je novim okolnostima za imunokompromitirane bolesnike, zbog čega je 12 udruga pacijenata i 5 nadležnih stručnih društava izradilo novu verziju Zajedničke izjave o utjecaju bolesti COVID -19 na imunokompromitirane i imunosuprimirane osobe i preporuke za zaštitu tih osoba. Cilj je ove inicijative skrenuti pozornost odgovornih institucija u zdravstvu da proglašenjem kraja epidemije, opasnost i prijetnja od bolesti COVID-19 nije završila za imunokompromitirane bolesnike te još jednom naglasiti da zasad dostupne metode liječenja ne štite od bolesti koja je za njih nerijetko fatalna.

Između 2% i 3% ukupnog stanovništva u Hrvatskoj je imunokompromitirano zbog primarne bolesti ili zbog primjene imunosupresivnih lijekova. Najčešće su to osobe koje žive s rakom krvi, osobe transplantiranih organa, osobe s autoimunim oboljenjima, osobe s primarnim imunodeficijencijama, osobe na dijalizi i osobe s rakom solidnih organa. To stanje ih čini podložnijima za simptomatsku bolest COVID-19, potencijalno težeg oblika i duljeg trajanja. I dok cijepljenje predstavlja učinkovitu prvu liniju prevencije za mnoge, imunokompromitirani nisu u mogućnosti razviti dovoljan imunološki odgovor, što predstavlja rizik i traži dodatne mogućnosti zaštite. Više od 40% hospitaliziranih osoba s probojnim infekcijama nakon cijepljenja su imunokompromitirani pacijenti.

Za ove pacijente, COVID-19 i dalje predstavlja prijetnju. Mogućnost kontinuiranog liječenja primarne bolesti dok su u fazi simptomatske bolesti COVID-19 je jedna od ih prijetnji. Stoga većina imunokompromitiranih pacijenata i dalje prakticira mjere kao što su izbjegavanje velikih socijalnih okupljanja i nošenje maski. A značajan je i učinak na njihovo mentalno zdravlje. Izolirani su od obitelji, prijatelja, a posjet liječniku, stomatologu ili bolnici sada predstavlja povećani rizik za infekciju. Pacijenti koji prakticiraju mjere zaštite možda nemaju mogućnost rada od doma te stoga ne mogu uredno izvršavati svoje radne obaveze, što može utjecati na njihova primanja.

Istraživanjem provedenim na skoro 20,000 transplantiranih pacijenata u kojem je sudjelovala i Hrvatska ustanovljen je 82 puta veći rizik probojne infekcije kod procijepljenog transplantiranog pacijenta u odnosu na procijepljenu opće populaciju, kao i 485 puta veći rizik od hospitalizacije ili smrti. Njihovi odgovori na cjepiva protiv COVID-19, pa čak i na booster doze, više puta su se očito pokazali kao neodgovarajući u usporedbi s općom populacijom.

Preporuke za podršku imunokompromitiranoj zajednici

Zaštita imunokompromitiranih kao najosjetljivije populacije pomaže zaštiti svih budući da za razliku od opće populacije infekcije traju dulje i time povećavaju šanse za mutaciju virusa koje se mogu širiti populacijom i izbjegavati stečeni imunosni odgovor. Sukladno tome, od izuzetne je važnosti uvesti dodatne mjere za podršku imunokompromitiranim osobama kojima treba dati prioritet zbog povećanog rizika hospitalizacije i razvitka teške, po život opasne bolesti COVID-19 među imunokompromitiranim osobama.

Veća vidljivost imunokompromitiranih osoba i zdravstvenih nejednakosti s kojima se ova zajednica suočava potrebna je u zdravstvenoj politici i razmjeni poruka kako bi se podigla svijest javnosti o potpori koja je još potrebna za ovu skupinu ljudi. To uključuje priopćavanje specifičnih informacija o sigurnosnim mjerama koje bi još uvijek trebale biti na snazi za ovu zajednicu, uključujući kontinuirano nošenje maski, brzi i jednostavan pristup testiranju na COVID-19, pristup dodatnim terapijskim mogućnostima kao što su dugodjelujuća monoklonska antitijela za profilaksu COVID-19 infekcije kod imunokompromitiranih osoba za koje se zna da ne razvijaju dobar odgovor na cijepljenje.

Europska agencija za lijekove i medicinske proizvode odobrila je u ožujku 2022. godine preekspozicijsku profilaksu COVID-19 infekcije monoklonskim antitijelima te je Uredbom EU (2022/123) uvrštena u Listu esencijalnih lijekova u sklopu javnozdravstvenih mjera za suzbijanje pandemije. Ova zaštita pasivnom imunizacijom značajno smanjuje rizik od COVID-19 infekcije, te posljedično fatalan ishod infekcije (koji je u imunokompromitiranih bolesnika vrlo učestao) ili odgode terapije (što dovodi u pitanje ishode liječenja). Ovakav je tip dodatne zaštite za imunokompromitirane osobe dostupan i u velikom broju europskih zemalja, uključujući i zemlje u regiji.

Ivica Belina, prof. edukac. reh., predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu

U javnosti i medijima došlo je do zamora temom COVID-19, no za imunokompromitirane opasnost još nije prošla. Stoga je važno i dalje nastaviti s informiranjem o sigurnosnim mjerama koje bi još uvijek trebale biti na snazi za ovu zajednicu. Također, želimo naglasiti da je potrebno omogućiti da ova populacija treba imati pristup svim dodatnim terapijskim mogućnostima kao što su dugodjelujuća monoklonska antitijela za profilaksu COVID-19 infekcije kod imunokompromitiranih osoba za koje se zna da ne razvijaju dobar odgovor na cijepljenje. Ovakav je tip dodatne zaštite za imunokompromitirane osobe trenutno nije dostupan u Hrvatskoj i želimo apelirati da se to što prije omogući.